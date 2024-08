gamescom 2024 Highlights: Zenless Zone Zero, Genshin Impact und Honkai: Star Rail belohnen euren Besuch

Auch dieses Jahr findet Hoyoverse seinen Weg nach Köln und bringt natürlich ihre drei beliebtesten Free-2-Play-Titel mit. Mit dabei sind unter anderem das frisch im Juli erschienene Urban-RPG Zenless Zone Zero sowie das Weltraum-Abenteuer mit Rundenkämpfen Honkai: Star Rail. Und auch der erfolgreiche Hit Genshin Impact wird in Halle 6 mit einer großen Bühne zu finden sein.

Ihr findet bei Zenless Zone Zero, Genshin Impact und Honkai: Star Rail reichlich Plätze zum Anspielen des Basisspiels auf PC, PlayStation und Mobile. Honkai: Star Rail bietet zudem Plätze für ein besonderes Minispiel in Penacony und ZZZ kommt mit eigenem Merch daher. Des Weiteren bietet die offene Fantasiewelt Bühnenauftritte mit Bezug zum Spiel, Cosplay-Wettbewerbe, Fotomöglichkeiten und Aktionen, in denen ihr In-Game-Inhalte oder Merch gewinnen könnt.

1 of 9 Attribution

Obwohl Zenless Zone Zero erst letzten Monat erschienen ist, konntet ihr bereits letztes Jahr ins Spiel schnuppern. Auch dieses Jahr wurde ein Teil von New Eridu am Stand nachgebaut. ZZZ bietet das größte Unterhatlungsprogramm in Form von Minispielen, Merch und jeden Tag wechselnden professionellen Cosplays ihrer Figuren. Neuigkeiten gibt es jedoch kaum welche, denn aktuell läuft ja Update 1.1 mit Qingyi und Jane Doe und auch Zhu Yuan ist bereits kürzlich erschienen. Neue Figuren oder Spielinhalte gibt es hier daher nicht.

Aber auch Honkai: Star Rail wollt ihr nicht übersehen. Hier taucht ihr in einen Nachbau des Traum-Planeten Penacony ab, um das Spiel auszuprobieren. Der Planet ist ebenfalls erst dieses Jahr mit Update 2.0 im Spiel erschienen. Auch hier gibt es Bühnenauftritte, Cosplay-Shows und andere Wettbewerbe, in denen ihr was gewinnen könnt. Im Programm von Honkai: Star Rail sind sogar Liveauftritte von Bands geplant, sowie Merchandise, das ihr nur auf der Gamescom kaufen könnt. Vor allem die Minispiele solltet ihr nicht verpassen!

Genshin Impact, Zenless Zone Zero und Honkai: Star Rail: Wo findet ihr den Stand von Hoyoverse?

Die bunten Stände von Hoyoverse und ihre große Bühne mit Live-Auftritten findet ihr in der Mitte von Halle 6 (C031). Euch begrüßen zahlreiche Cosplayer, Spielstände von Zenless Zone Zero, Honkai: Star Rail und Genshin Impact. Das Programm auf der Bühne findet über alle Tage verteilt statt. Ihr könnt dabei In-Game-Währungen sowie Merch gewinnen. Der Merch-Stand zum Kaufen befindet sich gleich Vorne, wenn ihr durch die Mitte der Messehalle lauft.

Übrigens: Die Genshin Impact Version 5.0 erscheint nächste Woche, am 28. August 2024. Eine Xbox-Version wurde bei der Opening Night Live angekündigt, aber noch spannender ist: Hoyoverse gibt an, während der Gamescom noch mehr Neuigkeiten zur fünften Erweiterung preiszugeben. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Werdet ihr einen Blick auf die Bühne von Hoyoverse wagen und wenn ja: Bei welchem Spiel findet man euch zuerst?