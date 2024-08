gamescom 2024: Sicherheits- und Hygienetipps - Darauf solltest du achten

Die gamescom 2024 steht vor der Tür, und wie immer erwarten euch dort eine Menge neuer Spiele, spannende Aktivitäten und einzigartige Erlebnisse. Damit ihr euren Besuch bestmöglich genießen könnt, ist es wichtig, einige Sicherheits- und Hygienetipps im Hinterkopf zu behalten. Nicht nur für euch, sondern auch für andere.

In diesem Guide zeigen wir euch dahingehend ein paar wichtige Tipps, damit ihr die gamescom 2024 und ihre Menschenmassen gut und sicher übersteht.

1. Vorbereitung vor der Messe

Achtet auf eure Gesundheit: Wenn ihr euch vor der Messe unwohl fühlt oder Symptome einer Erkältung oder Grippe habt, überlegt euch, ob ihr wirklich teilnehmen möchtet. Dabei geht es nicht nur um eure Gesundheit – habt ihr wirklich Spaß daran, euch krank über ein Messegelände zu quälen? -, sondern auch um die anderer Besucherinnen und Besucher, die ihr anstecken könntet.

COVID-19-Vorkehrungen: Auch wenn die Pandemie offiziell vorbei ist, ist COVID-19 nicht vom Erdboden verschwunden. Wenn ihr euch unsicher fühlt, erst recht bei großen Menschenmassen, kann es sinnvoll sein, eine Maske mitzunehmen und Desinfektionsmittel dabei zu haben, um euch und andere zu schützen.

2. Sicherheitsvorkehrungen während der Messe

Zugangskontrollen: An den Eingängen wird es Sicherheitskontrollen geben. Plant daher genug Zeit ein, um rechtzeitig zur Messe zu kommen. Vermeidet es im besten Fall, große Taschen oder Rucksäcke mitzunehmen, da diese intensiver kontrolliert werden.

Notausgänge und Sammelplätze: Macht euch bei eurer Ankunft oder im Vorfeld mit den Notausgängen und den Sammelplätzen vertraut. Im Notfall ist es wichtig zu wissen, wie man das Gebäude sicher verlassen kann.

Wertsachen sichern: Auf einer so großen Veranstaltung ist es ratsam, Wertsachen wie Geldbeutel, Smartphones und Ausweise gut verstaut und möglichst nah am Körper zu tragen. Verwende am besten eine Gürteltasche oder einen Brustbeutel, um die wichtigsten Dinge unterzubringen.

Achtet auf euch: Wenn ihr euch irgendwann unwohl fühlen solltet oder das Gefühl habt, eine Pause zu brauchen, dann versucht euch von überfüllten Bereichen fernzuhalten. In den weniger frequentierten Bereichen, oder etwa in den Außenbereichen zwischen den Hallen, könnt ihr kurz durchatmen, frische Luft schnappen und die Messe weiter genießen.

3. Hygiene-Tipps für einen gesunden Messebesuch

Regelmäßiges Händewaschen: Nutzt die sanitären Anlagen regelmäßig, um eure Hände gründlich zu waschen, besonders nach dem Berühren von Oberflächen, dem Besuch von Messeständen oder vor und nach dem Essen.

Desinfektionsmittel nutzen: Tragt am besten ein kleines Desinfektionsmittel bei euch und verwendet es, wenn Händewaschen nicht möglich ist.

Masken tragen: In Bereichen, in denen viele Menschen dicht gedrängt sind, kann es gegebenenfalls sinnvoll sein, eine Maske zu tragen, auch wenn dies nicht vorgeschrieben ist. Dies schützt nicht nur euch, sondern auch andere.

4. Verpflegung und Pausen

Überfüllte Essensbereiche vermeiden: Zu den Stoßzeiten können die Essensbereiche sehr voll sein. Es lohnt sich, etwas außerhalb dieser Zeiten zu essen, alternative Orte in der Umgebung der Messe zu nutzen oder Essen mitzubringen.

Genügend Flüssigkeit: Bleibt hydriert, besonders wenn es warm ist. Wasserflaschen sind auf der Messe erlaubt und ihr könnt sie an Trinkstationen auffüllen.

Pausen einlegen: Plant regelmäßige Pausen ein, um euch auszuruhen. Das ständige Laufen und die vielen Eindrücke können ermüdend sein. Ein paar Minuten einen Abstecher nach draußen zu machen, kann sicherlich nicht schaden.

5. Nach der Messe

Auf Symptome achten: Solltet ihr nach der Messe Anzeichen von Krankheitssymptomen bemerken, kontaktiert gegebenenfalls einen Arzt.

Hygiene zu Hause fortsetzen: Wascht direkt nach der Heimkehr eure Hände gründlich und reinigt auch eventuell genutzte Gegenstände wie Smartphone und Geldbeutel.

Viel Spaß auf der gamescom 2024!

