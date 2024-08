gamescom 2024: So bereitest du dich optimal auf den Messebesuch vor

Die gamescom 2024 steht vor der Tür und verspricht einmal mehr, eines der aufregendsten Events des Jahres für alle Gaming-Fans zu werden. Um das Beste eurem Besuch der Messe herauszuholen, ist eine gute Vorbereitung entscheidend.

In unserem Guide zeigen wir euch einige wertvolle Tipps, die euch dabei helfen, euch optimal auf die gamescom vorzubereiten.

1. Frühzeitig planen

Ticketkauf: Die gamescom ist eine der beliebtesten Messen weltweit, daher solltet ihr euch so früh wie möglich ein Ticket sichern, wenn ihr schon wisst, dass ihr unbedingt dorthin möchtet. Überlegt euch dabei, ob euch ein Tagesticket reicht oder ob ihr an mehreren Tagen die Messe besuchen möchtet.

Reise und Unterkunft: Köln wird während der gamescom von Menschen aus aller Welt besucht, daher ist es wichtig, frühzeitig eine Unterkunft zu buchen. Hotels in der Nähe des Messegeländes sind oft schnell ausgebucht, aber auch in den umliegenden Stadtteilen und sogar in benachbarten Städten lassen sich gute Optionen zur Übernachtung finden. Überlegt euch dabei, wie ihr zur Messe kommt – mit dem Zug, Auto oder Flugzeug – und plant entsprechend. Auch eine Unterkunft mit etwas Entfernung, aber dafür direkter Zuganbindung kann etwa eine gute Option sein.

2. Packliste erstellen

Bequeme Kleidung und Schuhe: Die gamescom ist groß und man ist viel und lange unterwegs. Bequeme, luftige Kleidung und gut eingelaufene Schuhe sind daher ein Muss. Denkt außerdem daran, dass es in den Messehallen sehr warm werden kann, also tragt gegebenenfalls Kleidung in Schichten, damit ihr euch an steigende Temperaturen anpassen könnt.

Rucksack oder Tasche: Ein kleiner Rucksack oder eine Umhängetasche sind ideal, um die wichtigsten Dinge dabei zu haben. Dazu gehören eine Wasserflasche, Snacks, eine Powerbank, Handy und natürlich die Tickets. Achtet darauf, dass eure Tasche nicht zu groß ist, da große Rucksäcke bei den Sicherheitskontrollen möglicherweise Probleme bereiten.

Technik und Gadgets: Neben dem Smartphone sind auch eine Powerbank und Ladekabel unverzichtbar. Die gamescom ist von morgens bis abends geöffnet und ihr möchtet nicht, dass euch mitten im Geschehen der Akku ausgeht. Ein kleiner Notizblock und Stift können ebenfalls praktisch sein, wenn ihr Kontakte knüpfen oder euch Notizen machen möchtet.

3. Vorbereitung auf den Messebesuch

Programm studieren: Ladet euch die offizielle gamescom-App herunter oder schaut euch das Programm online an. Macht euch anhand dessen im Vorfeld Gedanken, welche Stände und Veranstaltungen ihr besuchen möchtest. Markiert euch eure Must-Sees, um einen Plan zu haben, gegebenenfalls eine Route zu erstellen und eure Zeit effektiv zu nutzen.

Zeitmanagement: Die gamescom kann überwältigend sein, daher ist ein grober Zeitplan hilfreich. Plant genügend Zeit für eure Prioritäten ein, erst recht, wenn die Schlangen lang sind, aber haltet euch auch Lücken offen, um spontane Entdeckungen zu machen.

Essen und Trinken: Die Verpflegung auf dem Messegelände kann teuer und zeitaufwendig sein. Packt daher leichte Snacks und eine wiederverwendbare Wasserflasche ein. Auf dem Messegelände gibt es meist Stationen, an denen ihr eure Flasche auffüllen könnt. Wenn ihr euch dennoch etwas vor Ort kaufen möchtet, dann plant das außerhalb der Stoßzeiten ein, um lange Wartezeiten zu vermeiden.

4. Vor Ort: So macht ihr das Beste aus eurem Besuch

Früh da sein: Wenn ihr den ersten Tag der Messe besucht oder zu den Ersten bei einem besonders beliebten Stand gehören möchtet, ist es ratsam, frühzeitig vor Ort zu sein. Je früher ihr morgens vor Ort seid, desto weiter vorne steht ihr in der Schlange und desto früher kommt ihr in die Hallen.

Pausen einlegen: Ein ganzer Tag auf der gamescom kann anstrengend sein. Plant regelmäßige Pausen ein, um euch zu erholen und neue Energie zu tanken. Hierbei empfiehlt es sich, einen kurzen Abstecher in die Außenbereiche zu machen, da ihr dort auch frische Luft bekommt.

Offen für Neues sein: Neben den großen, bekannten Spielen gibt es auf der gamescom viele Indie-Games und weniger bekannte Aussteller. Sicher, jeder hat seine Favoriten, aber nehmt euch auch Zeit dafür, Dinge zu entdecken, die ihr vielleicht nicht auf dem Radar hattet. Oftmals sind es diese unerwarteten Highlights, die den Tag besonders machen.

Viel Spaß auf der gamescom 2024!

Weitere hilfreiche Inhalte zur gamescom 2024:

gamescom 2024: Hotels in letzter Minute - Was sind besten Optionen?

gamescom 2024: Günstige Verpflegung - Wo bekommt ihr Getränke und Essen?

gamescom 2024: Sicherheits- und Hygienetipps

gamescom 2024: Tipps für Erstbesucher

gamescom 2024: Alle Spiele - Welche Games sind spielbar und wo findet ihr sie?

gamescom 2024 Opening Night Live Stream: Alles zu Zeiten, Spielen und was du noch wisst musst