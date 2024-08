gamescom 2024: Tipps für Erstbesucher - So hast du ein tolles Erlebnis

Besucht ihr die gamescom im Jahr 2024 zum ersten Mal? Die weltweit größte Messe für Videospiele und digitale Unterhaltung kann auf jeden Fall ein einmaliges Erlebnis voller Highlights, aber auch eine Herausforderung sein. Besonders dann, wenn man nicht gut darauf vorbereitet ist.

In unserem Guide haben wir einige wertvolle Tipps für euch zusammengestellt, damit ihr euren ersten Besuch auf der gamescom 2024 optimal planen und genießen könnt.

1. Vorbereitung ist das A und O

Tickets im Voraus kaufen: Die gamescom ist extrem beliebt und die Tickets sind oft schnell ausverkauft. Sichert euch daher möglichst frühzeitig ein Ticket, um Enttäuschungen zu vermeiden. Achtet zudem darauf, ob es spezielle Tickets für bestimmte Tage oder Zeitfenster gibt, um Warteschlangen zu vermeiden.

Planung der Anreise: Überlegt euch im Vorfeld gut, wie ihr zur Messe kommst. Egal ob ihr mit dem Zug, Auto oder Flugzeug anreist, ihr solltet in jedem Fall genügend Zeit einplanen. Der Kölner Hauptbahnhof ist gut mit dem Messegelände verbunden und die öffentlichen Verkehrsmittel sind eine bequeme Option für die Anreise.

Hotel frühzeitig buchen: Köln ist während der gamescom stark ausgelastet. Bucht ein Hotel oder eine Unterkunft so früh wie möglich, um euch eine gute Lage zu einem fairen Preis zu sichern. Alternativ könnt ihr auch in umliegenden, schnell erreichbaren Städten nach Unterkünften suchen.

2. Auf der Messe: Das Wichtigste zuerst

Messe-Guide nutzen: Die gamescom bietet eine Vielzahl von Hallen, Events und Ausstellern. Ladet euch den offiziellen Messe-Guide oder die App herunter, um den Überblick zu behalten. So könnt ihr schon im Vorfeld eure Route planen und sicherstellen, dass ihr ja nichts verpasst, was euch interessiert.

Früh kommen: Wenn ihr bestimmte Spiele oder Events unbedingt sehen möchtet, solltet ihr früh da sein. Gerade bei beliebten Ständen bilden sich schnell lange Schlangen. Wenn ihr direkt morgens zur Eröffnung kommt, könnt ihr manches noch etwas entspannter erleben und die Schlangen sind noch nicht so lang.

Bequeme Kleidung und Schuhe: Die Messehallen sind riesig, ihr werdet viel laufen, wenn ihr alle sehen wollt. Tragt daher unbedingt bequeme Schuhe und lockere Kleidung. Ein kleiner Rucksack oder eine kleine Tasche mit Snacks und Wasser ist ebenfalls empfehlenswert.

3. Die besten Erlebnisse mitnehmen

Prioritäten setzen: Es gibt unzählige Spiele, Demos und Veranstaltungen auf der gamescom. Überlegt euch am besten schon im Voraus, was euch am wichtigsten ist, und plant eure Besuche beziehungsweise eure Route entsprechend. Macht euch eine Liste mit Must-Sees und Must-Dos, alles andere ist dann ein Bonus.

Indie-Bereich besuchen: Neben den großen Publishern gibt es auf der gamescom 2024 auch einen Bereich für Indie-Games. Hier kann man spannende neue Projekte entdecken und mit Entwicklern persönlich sprechen. Es lohnt sich, hier etwas Zeit zu verbringen, zumal die Schlangen dort meist nicht annähernd so lang sind wie in den großen Hallen.

4. Pausen und Verpflegung

Pausen einplanen: Ein ganzer Tag auf der gamescom kann anstrengend sein. Plant daher regelmäßige Pausen mit ein, damit ihr euch ein wenig erholen könnt. Am besten auch in den Außenbereichen, dort könnt ihr frische Luft schnappen.

Essen und Trinken: Die Verpflegung auf dem Messegelände ist zwar gut, aber auch entsprechend teuer (Messepreise!). Daher ist es sinnvoll, eigene Snacks und Getränke mitzunehmen, um zwischendurch etwas zu essen und zu trinken. Achtet auf jeden Fall darauf, genügend Wasser zu trinken, besonders wenn es heiß ist.

In der Nähe essen: Wenn ihr den Messepreisen entgehen möchtet, findet ihr in der Nähe des Messegeländes Restaurants und Imbissstände. Ein kleiner Spaziergang außerhalb der Messe kann auch eine willkommene Abwechslung sein. Ansonsten lohnt es sich auch, einen Abstecher in die Kölner Innenstadt zu machen, dort gibt es viele weitere Möglichkeiten zum Essen und Trinken.

5. Netzwerken und Kontakte knüpfen

Gespräche suchen: Die gamescom 2024 ist nicht nur eine Gelegenheit, die neuesten Spiele zu sehen, sondern auch, um Leute aus der Branche und Gleichgesinnte zu treffen. Scheut euch nicht davor, jemanden anzusprechen – ganz egal, ob es Entwickler, andere Besucher oder Influencer sind.

Visitenkarten mitbringen: Wenn ihr beruflich interessiert seid, bringt am besten ein paar Visitenkarten mit. Sie sind ein einfacher und professioneller Weg, um Kontakte zu knüpfen.

6. Nach der Messe

Zeit für Reflexion: Nach einem langen Tag auf der Messe ist es hilfreich, sich die gesammelten Eindrücke noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen. Wenn ihr interessante Spiele gesehen habt, könnt ihr diese etwa auf Wunschlisten setzen. Oder Kontakte pflegen, die ihr auf der Messe geknüpft habt.

Auf Social Media teilen: Natürlich könnt ihr auch eure Erlebnisse und Eindrücke in den sozialen Medien teilt. Die gamescom-Community ist riesig, ihr könnt euch mit anderen Fans austauschen und vielleicht Leute wiederfinden, denen ihr auf dem Messegelände begegnet seid.

Viel Spaß auf der gamescom 2024!

Weitere hilfreiche Inhalte zur gamescom 2024:

gamescom 2024: Hotels in letzter Minute - Was sind besten Optionen?

gamescom 2024: Günstige Verpflegung - Wo bekommt ihr Getränke und Essen?

gamescom 2024: Sicherheits- und Hygienetipps

gamescom 2024: So seid ihr optimal vorbereitet

gamescom 2024: Alle Spiele - Welche Games sind spielbar und wo findet ihr sie?

gamescom 2024 Opening Night Live Stream: Alles zu Zeiten, Spielen und was du noch wisst musst