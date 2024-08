Gamescom 2024: Xbox bringt über 50 spielbare Titel mit

Xbox teilt seine Pläne für die Gamscom 2024, die immer näher rückt. Wer den Stand von Xbox besucht, soll dort über 50 spielbare Titel finden. Dabei hat Xbox Eigenproduktionen am Start, aber auch Spiele von Drittanbietern.

Xbox auf der Gamescom 2024

So habt ihr die Chance Age of Mythology: Retold oder Ara: History Untold anzuzocken. Oder wie wäre es mit Diablo IV: Vessel of Hatred? Die neue Saison wartet mit der neuen Klasse und weiteren höllischen Änderungen auf der Gamesom auf mutige Spieler.

Aber auch Fallout 76: Milepost Zero steht auf der Liste der vielen Spiele, die Xbox zur Gamescom mitbringt, ebenso wie The Elder Scrolls Online: Gold Road und Towerborne.

Zusätzlich zu den vielen spielbaren Versionen, gibt es auch einige Theaterpräsentationen von Avowed, Indiana Jones and the Great Circle und Starfield: Shattered Space.

Daneben gibt es auch etwas zu World of Warcraft. Ihr könnt nämlich das Skyriding vor Ort ausprobieren - Nervenkitzel vorprogrammiert.

Neben Titeln, die unter dem Dach von Xbox selbst zu Hause sind, gibt es aber auch Star Wars Outlaws von Ubisoft, Saber Interactives Space Marine 2, Rebellions Atomfall und GSC Game Worlds S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl macht ebenfalls mit einer Demo mit.

Wo findet ihr den Xbox-Stand? Den Stand von Xbox findet ihr in Halle 7 der Messe in Köln. Diese liegt beim Eingang Nord. Die Öffnungszeiten der Messe sind Donnerstag und Freitag von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr und Samstag und Sonntag von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr.

Die Gamescom 2024 findet vom 22. August bis zum 25. August statt.