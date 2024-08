gamescom Highlights 2024: Landwirtschafts-Simulator 25 mäht anders gut

Für Fans von Simulatoren hat die gamescom 2024 einiges zu bieten. Fernbusse, Stadtbusse, Traktoren, Flugzeuge, Trucks und mehr warten bei verschiedenen Ständen auf euch. Wo ihr welche Simulatoren findet, erfahrt ihr hier.

Alle Simulatoren auf der gamescom 2024

Landwirtschafts-Simulator 25: Der Landwirtschaftssimulator nimmt wie immer einen ordentlichen Platz in der Halle 6 ein. Hier könnt ihr eine Preview-Version des neuen Spiels zocken. Die neue Generation bringt neue Maschinen, Spielfunktionen, grafische Verbesserungen und sogar Frischwasser, um Reis anzubauen. Zudem gibt es neue Feldfrüchte, Tiere und noch viel mehr.

So sieht der Stand der Landwirtschafts-Sim aus.

Ihr könnt in Europa Spinat anbauen oder lieber eine fernöstliche Reisfarm betreiben. Auch nach Amerika könnt ihr euer Landwirtschaftsimperium ausbauen. Dabei fahren moderne Maschinen von Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra und andere über eure Felder.

Das Spiel von Giants Software erscheint erst am 12. November 2024. Ihr erhaltet hier also Einblicke, die weit vor dem Erscheinungsdatum liegen.

Den Microsoft Flight Simulator könnt ihr in Halle 7 sehen. Perfekt für deutsche Flugzeugfans ist das neue Welt-Update, das am 22. August live gehen soll. Dieses bringt Verbesserungen für den DACH-Raum - also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Hier gibt es dann neue Sehenswürdigkeiten mit aufwendigen 3D-Modellen, die ihr bewundern könnt. Am Stand könnt ihr das Update bereits zocken. Im Dezember erscheint dann ein Brasilien-Update.

Sind euch Flugzeug-Simulationen zu abgehoben? Dann schaut doch bei Aerosoft in Halle 9 vorbei. Hier seht ihr Inhalte zu Fernbus Simulator, Heavy Cargo: The Truck Simulator, Highway Police Simulator, Medical Shift: Der Notaufnahme-Simulator, Notruf 112: Die Feuerwehr-Simulation, Straßenmeisterei Simulator 2, Truck & Logistics Simulator, Parking World, The Bus und Global Farmer.

Erneut in Halle 6 gibt es noch zwei weitere Simulatoren am Stand von Astragon Entertainment und Team17 zu sehen. Hierbei geht es um Bau-Simulator 4, Railroads Online und Police Simulator: Patrol Officers.

Eine breite Auswahl, bei der sicher jeder eine Sim, bei der ihr völlig in eurer Lieblingsthema abtauchen könnt - egal, ob ihr das Spiel entspannt daddelt oder mit vollem Herzblut und Vollgas darin aufgeht.