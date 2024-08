gamescom Highlights 2024: Mit Valorant und Overwatch 2 gibt's dicke FPS-Action

Auch kompetitive Shooter finden ihren Weg auf die gamescom. Am Microsoft-Stand findet ihr zwei wirklich große Vertreter des FPS-Genres, die sich hier präsentieren. Das sind Overwatch 2 von Blizzard und Valorant von Riot Games. Was die Spiele auf der Messe bieten und wo ihr sie findet, erfahrt ihr hier.

Valorant, PUBG oder Overwatch 2? Hier geht beides

Was könnt ihr von Overwatch 2 erwarten? Da die neue Saison von Overwatch am 20. August gestartet ist, könnt ihr die neuen Inhalte direkt am Stand an den Gaming-Stationen ausprobieren. Mit dabei ist auch Juno, die neue Unterstützungsheldin. Mit am Start hat Blizzard hier außerdem den lebensgroßen D.VA-Porsche-Skin und einen Karaoke-Stand.

Eine große Fläche, die beinahe aussieht, wie auf einer Overwatch-Map

Juno ist eine kleine, flinke Frau vom Mars. Ihre Waffe heilt Verbündete und schadet Feinden. Dabei besitzt sie sogar zielsuchende Projektile. Juno ist außerdem sehr beweglich und kann mit einer Fähigkeit horizontal gleiten und erhält Bewegungsgeschwindigkeit. Mit ihrer Passiven kann sie sogar einen Doppelsprung ausführen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Die Ult von Juno gleicht Moiras Ult, zumindest in Teilen. Juno sendet dabei einen Strahl aus, der Verbündete heilt und dabei ihren Schaden erhöht. Während eines kurzen Probewochenendes konntet ihr die Marsianerin sogar schon ausprobieren. Falls ihr das verpasst habt, könnt ihr es ja auf der gamescom nachholen.

Wie immer gibt es außerdem einen neuen Battle Pass - diesmal mit einem Thema, das an das alte Ägypten angelehnt ist. So gibt es dort etwa einen Anubis-Skin für Reaper und mehr. Im Tempel des Anubis, einer neuen Karte, könnt ihr obendrein den neuen Modus Clash spielen.

Und wie sieht es bei Valorant aus? Ganz großes Thema für Riot Games' Shooter ist die neue Konsolen-Version und natürlich könnt ihr diese vor Ort ausprobieren. Der neue Fokus-Modus kann hier auf Herz und Niere getestet werden. Da Valorant kostenlos spielbar ist, könnt ihr den Titel nach eurer kleinen Probefahrt zu Hause direkt herunterladen, wenn es euch gefallen hat.

Valorant hat versucht, das Erlebnis auf dem PC so gut es geht auf Xbox und PlayStation zu realisieren. Dabei gibt es minimale Abweichungen zur PC-Version, die jedoch Vor- und Nachteile der Konsole ausgleichen sollen. Crossplay gibt es allerdings nicht, wer auf der Konsole zockt, wird also nicht auf PC-Spieler treffen - und umgekehrt.

Auch Episode 9 Akt 2 ist nicht mehr allzu weit entfernt. Nächste Woche soll sie starten. Besonders interessant ist dabei die Ankunft des mittlerweile 26 Agenten, für den es bereits einen Teaser gibt. Dieser lässt darauf schließen, dass es sich um eine Initiatorin handelt und ein Rosenthema besitzt. Zu den neuen Inhalten könnt ihr euch ebenfalls ein wenig am Microsoft-Stand schlaumachen.

Außerdem perfekt für Shooter-Fans: PUBG hat einen Schießstand in Halle 7. Hier könnt ihr euer Aim im echten Leben verbessern und könnt sogar ein paar Goodies gewinnen. Coole Idee. Hut ab.

Bei PUBG geht es richtig ab.

Wo findet ihr Valorant, PUBG und Overwatch 2 auf der gamescom 2024?

Valorant und PUBG findet ihr in Halle 7. Ein kleines Paradies für neugierige Shooter-Fans. Overwatch 2 findet iht in Halle 9.