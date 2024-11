GameStop lockt mit Interessanten Angeboten zum Black Friday - PlayStation 5 und Zubehör zum reduzierten Preis

GameStop geht in die Black-Friday-Runde. Ihr könnt jetzt beim Kauf einer PlayStation 5 oder Zubehör sparen. Außerdem gibt es viele gute Spiele zum Schnäppchenpreis.

PlayStation 5 im Angebot

GameStop bietet euch die Möglichkeit, eine PlayStation 5 Slim ohne Laufwerk im Bundle mit dem Fortnite Cobalt Star Paket für 379,99 Euro zu erwerben. Möchtet ihr stattdessen eine PlayStation 5 Slim ohne Laufwerk im Bundle mit dem Fortnite Cobalt Star Paket, gibt es das Bundle ebenfalls, für 469,99 Euro.

Auch VR-Fans können sparen: PlayStation VR2 ist aktuell für 399,99 Euro erhältlich.

Weitere Angebote für PlayStation 5-Zubehör

DualSense Wireless-Controller Sterling Silver für 54,99 Euro

DualSense Wireless-Controller Cobalt Blue für 54,99 Euro

DualSense Wireless-Controller Volcanic Red für 54,99 Euro

DualSense Wireless-Controller Grey Camouflage für 54,99 Euro

DualSense Ladestation für 19,99 Euro

Mit dem Aktionscode "BF24SONY" könnt ihr zusätzlich 20 Euro bei ausgewählten Sony-Artikeln sparen.

Versüßt euch die Weihnachtszeit mit reduzierten Spielen

GameStop bietet obendrein eine Vielzahl an reduzierten Spielen für die PlayStation 5 an, um euch die Weihnachtszeit zu versüßen.

Astro Bot

Astro's Playroom wurde einst entwickelt, um Spielern die neuen Funktionen des PlayStation 5-Controllers vorzustellen. Nun hat Astro sein eigenes kleines Abenteuer, in dem Spieler in eine witzige und süße Welt eintauchen. In klassischen Jump-n-Run-Leveln trifft Astro auf Freunde aus anderen PlayStation-Klassikern. Aktuell ist das Spiel für 54,99 Euro erhältlich.

Lies of P

In Lies of P schlüpft ihr in die Rolle der Puppe P und müsst euch in einer von Pinocchio inspirierten Welt der Versteinerungskrankheit und dem Puppenwahn stellen, um den Untergang der Stadt Krat zu verhindern. Dieses Souls-like fordert eure Fähigkeiten heraus. Aktuell ist das Spiel für 39,99 Euro erhältlich.

Metaphor: ReFantazio

Im neuesten Spiel von Studio Atlus, Metaphor: ReFantazio, übernehmt ihr die Rolle eines Anhänger des Prinzen der durch einen Fluch handlungsunfähig wird. Wir müssen den Mörder des Königs finden und den Fluch brechen. Besonders zeichnet sich das Spiel für sein mittelalterliches Setting aus. Von den Machern von Persona und Shin Megami Tensei ist dieses Spiel ein Muss für jeden Persona-Fan. Aktuell ist das Spiel für 44,99 Euro erhältlich.

Weitere reduzierte Spiele findet ihr hier: