Gaming-Monitor von Acer mit 165 Hz im Angebot: Jetzt über 30 Prozent günstiger

Für mehr als 30 Prozent weniger erhaltet ihr aktuell einen 27-Zoll-Monitor von Acer, der mit 165 Hz und einer Millisekunde Reaktionszeit ein gutes Grundgerüst für kompetitives Gaming bietet.

Fokus auf Ergonomie und Schnelligkeit

Der Nitro XV272Mbmiiprx bietet eine FHD-Auflösung auf einem flachen Bildschirm, der mit 400 Candela pro Quadratmeter angenehm hell eingestellt werden kann.

Abseits davon steht der Nitro für ruckelfreies Gaming und besitzt einige ergonomische Eigenschaften - etwa Höhenverstellung und die Möglichkeit, den Bildschirm zu neigen und schwenken.

Was die Anschlüsse angeht, so bietet der Acer-Monitor HDMI- und Displayport-Stecker. Auch Freesync Premium ist an Bord.

Bei Notebooksbilliger bekommt ihr diesen Bildschirm für nur 179,90 Euro. Im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung spart ihr euch ganze 34 Prozent.