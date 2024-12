Gaming-Weihnachten: 36 Millionen Deutsche wünschen sich Videospielgeschenke

Na, was steht auf eurem Wunschzettel für Weihnachten? Sicherlich auch ein paar Spiele oder Hardware. Damit seid ihr definitiv nicht allein, denn aktuelle Daten zeigen, dass etwa 9 Millionen Menschen ab 16 Jahren in ganz Deutschland Gaming-Wünsche haben und Videospiele unter dem Weihnachtsbaum haben wollen. Auch Gaming-Hardware, Guthabenkarten sowie Bücher, Musik und Filme zu Games sind ganz weit oben mit dabei.

Videospiele machen einen großen Teil der Weihnachtswünsche aus

In einer repräsentativen Umfrage fand der Verband der deutschen Games-Branche in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen YouGov heraus, dass jeder vierte Deutsche zwischen 16 und 24 Jahren sich über Videospiele zu Weihnachten freuen würde. Gleiches gilt für Menschen in der Altersspanne zwischen 25 bis 34 Jahren.

Das Interesse an Videospielen unter dem Tannenbaum nimmt dann mit steigendem Alter ab. Bei den 35- bis 44-Jährigen sind es nur noch 19 Prozent, zwischen 45 und 54 Jahren nur 12 Prozent und bei Personen über 55 Jahren gaben nur 3 Prozent an, sich Videospiele zu wünschen.

Und unterschätzt auch nicht die Wünsche nach Gaming-Hardware. Auch 9 Millionen Menschen (etwa dieselben?) würden sich freuen, wenn der Weihnachtsmann eine Konsole unter den Baum stellt, 8 Millionen wünschen sich Gaming-PCs und etwa 7 Millionen eine VR-Brille, mit der sie zocken können.

Ebenfalls bei 9 Millionen gibt es den Wunsch nach Guthabenkarten für Gaming-Abos oder spezielle Stores, die digitale Spiele verkaufen. Ganze 14 Millionen Personen wünschen sich Bücher, Musik oder Filme, die auf einem Videospiel basieren. Insgesamt wünschen sich also 36 Millionen Deutsche Geschenke, die mit Games zu tun haben - das sind etwa 43 Prozent der gesamten Bevölkerung dieses Landes.

Die Umfrage wurde auf den Antworten von 2.015 Personen erstellt, die 16 Jahre oder älter waren. Befragt wurden die Menschen zwischen dem 11. November und dem 14. November 2024.

Was wünscht ihr euch so zu Weihnachten? Bei mir ist es ein Brettspiel, das ich schon länger haben will. Nicht videospielbezogen. Dafür habe ich letzte Woche beim Black Friday zugeschlagen, damit noch zwei Spiele auf meinem Pile of Shame versauern können.