Gearbox hat aktuell neun AAA-Spiele in der Entwicklung, sagt Embracer

Laut Muttergesellschaft Embracer befinden sich derzeit neun Triple-A-Spiele bei Gearbox in Arbeit. Ob das Studio hierbei die Entwickler- oder Publisher-Rolle einnimmt, ist noch nicht klar.

Entwickler oder Publisher, das ist hier die Frage?

Ob sich nun alle neun Spiele bei Gearbox Software in der Entwicklung befinden oder von Gearbox Publishing veröffentlicht werden, lässt sich aktuell nicht sagen. Im Bericht zum vierten Quartal gab Embracer lediglich bekannt, dass es sich um neun Blockbuster-Titel handle.

Erst im Februar hat Embracer Gearbox für 1,3 Milliarden Dollar übernommen, was für das Studio mehr finanzielle Mittel bedeutete. Zu den bekanntesten Franchises des Entwicklers gehört die Borderlands-Reihe. Den dritten Teil erhaltet ihr aktuell kostenlos im Epic Games Store.

Glücklicherweise bleibt die Borderlands-IP im Besitz von Gearbox und auch Publisher 2K Games hat weiterhin seine Finger im Spiel. Das einzige Spiel, von dem aktuell bekannt ist, dass es sich bei Gearbox in der Entwicklung befindet, ist Tales From The Borderlands 2.

Als Publisher stehen aktuell folgende Projekte für Gearbox fest: Eyes in the Dark: The Curious Case of One Victoria Bloom, Have a Nice Death, Homeworld 3, Hyper Light Breaker und Relic Hunters Legends.

Welche Titel am Ende zu den auserwählten neun gehören, wird sich im Laufe der Zeit zeigen.