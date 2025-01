Gears of War: E-Day - Das Entwicklerstudio People Can Fly kehrt zur Serie zurück und unterstützt The Coalition bei der Entwicklung des Prequels

Die Gears of War-Reihe kehrt in naher Zukunft mit einem neuen Titel zurück: Gears of War: E-Day. Das Prequel, das bereits im Juni 2024 angekündigt wurde, soll Fans zurück zu den Anfängen der Saga entführen. Entwickler The Coalition schließt sich für dieses Projekt nun mit People Can Fly (PCF) zusammen, um die Geschichte von Gears of War authentisch und mit frischem Touch weiterzuentwicklen.

Gears of War: E-Day Genre: Third-Person-Shooter

Plattform: PC, Xbox Series X/S

Release: TBD

Entwickler / Publisher: The Coalition, People Can Fly/ Xbox Game Studios

Ein erfahrenes Team für die nächste Gears-Saga

Das Entwicklerstudio PCF war das verantwortliche Team hinter Gears of War: Judgment und Co-Entwickler der ersten drei Teile der Reihe. Für PCF-CEO Sebastian Wojciechowski ist die erneute Zusammenarbeit eine große Ehre. In einem Statement schrieb er: "Es ist ein Privileg und eine aufregende Gelegenheit, das nächste Kapitel dieser legendären Saga mitzugestalten und dabei auf der intensiven, viszeralen Action und der reichhaltigen Geschichte aufzubauen, die die Fans lieben gelernt haben. Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen und die Unterstützung unserer Partner auf dieser Reise."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ein Prequel mit vertrauten Gesichtern

Gears of War: E-Day beleuchtet die dramatischen Geschehnisse vor der Hauptreihe und bringt mit Marcus Fenix und Dominic Santiago zwei Kultfiguren zurück, gespielt von John DiMaggio und Carlos Ferro. Ihre Rückkehr wurde zum 18. Jubiläum der Serie im November 2024 auf dem offiziellen X-Account bekannt gegeben. Auch Coalition-Studioleiter Mike Crump hebt die Bedeutung des neuen Titels hervor: "Gears of War: E-Day ist nicht nur unser nächstes großes Spiel; es ist eine Rückkehr zu dem, was die Gears of War-Spiele so besonders und authentisch macht. Wir freuen uns, mit den talentierten Leuten von People Can Fly zusammenzuarbeiten, die schon so lange Teil des Vermächtnisses unserer Franchise sind."

Die erneute Zusammenarbeit mit People Can Fly sowie die Rückkehr der Originalstimmen könnte für ein authentisches und mitreißendes Erlebnis für die Fans sorgen. Gears of War: E-Day möchte vertraute Elemente der Reihe mit frischen Perspektiven erweitern und könnte sowohl alteingesessene Fans als auch neue Spieler begeistern.