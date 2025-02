Spielt ihr bald schon Gears of War auf der PS5? Leaker behauptet, dass ein weiteres großes Xbox-Franchise auf die PlayStation kommt

Ein weiterer Tag, ein weiteres Gerücht rund um ein ein Xbox-Exklusivspiel auf der PlayStation 5.

Es mag ein wenig ermüdend sein, aber aktuell erweckt es den Anschein, als käme Microsofts neue Multi-Plattform-Strategie erst so langsam richtig in Fahrt.

Gears of War auf der PS5 spielen?

Das neueste Gerücht stammt vom spanischen Leaker eXtas1s, der zuletzt bereits angegeben hatte, dass Forza Horizon 5 auf die PS5 kommt – was Microsoft in dieser Woche offiziell bestätigte.

Laut eXtas1s wird eine kommende Gears of War Trilogy Collection auch direkt zum Launch auf der PlayStation 5 (sowie auf Xbox Series X/S und PC) verfügbar sein. Weiterhin gebe es Cross-Play-Support auf allen Plattformen.

Wie der Name schon andeutet, würde diese Collection die ersten drei Gears of War-Spiele enthalten, die einst für die Xbox 360 veröffentlicht wurden.

Interessanterweise existierte damals, als die Rechte an Gears of War noch Epic Games gehörten, bereits eine PS3-Version von Gears of War 3. Diese habe man damals jedoch nur für Testzwecke entwickelt.

Mit einer Gears of War Trilogy Collection würde die Reihe also ihr offizielles PlayStation-Debüt feiern. Abseits der ersten drei Teile gibt es außerdem noch Gears of War: Judgment, Gears of War 4, Gears 5 und Gears Tactics als Strategie-Ableger. Aktuell ist Gears of War: E-Day in der Entwicklung, das ein Prequel zur Reihe wird und womöglich auch ein Kandidat für eine PS5-Veröffentlichung sein könnte.

Vor wenigen Tagen hatte Microsoft bestätigt, dass Forza Horizon 5 im Frühjahr für die PS5 erscheint. Das Rennspiel wird auch Cross-Play auf allen Plattformen unterstützen. Im Zuge dessen nahmen zugleich die Gerüchte über eine Veröffentlichung von Halo auf der PS5 wieder an Fahrt auf.