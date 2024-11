Geheimnis nach 20 Jahren gelüftet: Englische Arielle-Stimme Jodi Benson sprach Eva in Metal Gear Solid 3

Konami hat ein 20 Jahre altes Geheimnis gelüftet: Jodi Benson, bekannt als die Stimme von Arielle im Englischen in Disneys Die kleine Meerjungfrau, sprach die russische Spionin Eva in Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Fans hatten lange über die Identität der Sprecherin spekuliert, da in den Credits der Name Suzetta Miñet verwendet wurde – ein Name, der bisher als Rätsel galt. Nun gibt es in einem neuen Teil der Dokumentation Metal Gear Solid Legacy Series endlich die offizielle Bestätigung und spannende Details zur Entstehung des Pseudonyms von Jodi Benson .

Geheime Identität: Suzetta Miñet

Benson trat tatsächlich unter dem Namen Suzetta Miñet auf. Der Name basierte auf ihrem Kindheitshaustier. Diese Entscheidung wurde von der Direktorin Kris Zimmerman Salter getroffen, um Bensons Beteiligung an Metal Gear Solid 3 diskret zu halten und ihren Ruf als Disney-Stimme zu schützen. In der Dokumentation erklärt Benson, dass Salter sie während der Aufnahmen gefragt habe, wie ihr Hund in ihrer Kindheit hieß. Auf diese Weise entstand der Name Suzetta Miñet, eine kreative Kombination, die für zusätzliche Diskretion sorgen sollte.

Fans deckten das Geheimnis von Jodi Bensons Rolle auf

Trotz dieses Pseudonyms schafften es einige aufmerksame Fans, Bensons markante Stimme wiederzuerkennen. Benson berichtet, dass Fans sie bereits vor Jahren bei Conventions auf ihre geheime Rolle ansprachen. Bei einem Treffen mit einem Fan kam heraus, dass dieser ihr "dunkles Geheimnis" bereits kannte, was sie damals überraschte und schmunzeln ließ. Die nun offizielle Enthüllung kommt zu einem interessanten Zeitpunkt, da Konami die Metal Gear Solid-Reihe seit Hideo Kojimas Weggang im Jahr 2015 wieder aufleben lassen will.

Die Bestätigung von Bensons Rolle verdeutlicht das anhaltende Interesse von Konami an der Metal Gear Solid-Serie. Mit der Neuauflage von Metal Gear Solid 3 als Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, die für 2024 geplant ist, strebt Konami danach, die legendäre Serie erneut ins Rampenlicht zu rücken. Fans dürfen gespannt sein, welche weiteren Geheimnisse und Überraschungen das Metal Gear-Universum in Zukunft noch bereithält.