Geht es KI-generierten Mario-Bildern an den Kragen? Nintendo hat sie auf dem Kieker

Nintendo ist bekannt dafür, konsequent bei Urheberrechtsverletzungen durchzugreifen. Jetzt gibt es Berichte darüber, dass der Spieleentwickler KI-generierte Mario-Bilder ins Visier genommen hat.

Nintendo lässt angeblich KI-Werke entfernen

Für diese Aufgabe soll Nintendo ein spezialisiertes Unternehmen beauftragt haben. Tracer heißt diese Firma und soll bereits "Dutzende" Beiträge auf der Social-Media-Plattform X entfernt haben. Zu diesen gelöschten Inhalten sollen auch Bilder sein, die mit dem KI-Tool Grok von xAI erstellt wurden. Um die Werke zu finden, soll Tracer angeblich ein eigenes "KI-gestütztes Copyright-Tool" verwenden.

"Das Unternehmen hat offenbar KI eingesetzt, um die Bilder zu identifizieren und im Namen von Nintendo Takedown-Benachrichtigungen zu verschicken, die sowohl KI-generierte Bilder als auch einige Fan-Art-Bilder betreffen", heißt es im Artikel von The Verge.

Die Quelle von The Verge erklärt außerdem, dass Tracer "KI-gestützte Dienste für Unternehmen" anbietet, "die angeblich Marken- und Urheberrechtsverletzungen im Internet identifizieren". Ein Beispiel für solche Bilder ist etwa ein rauchender und trinkender Mario, der an einem Strand herumhängt. Auch einige Fan-Arts sind betroffen.

Nintendo's lawyers filed a DMCA takedown request against the Mario image I generated using X's Grok AI 🥲 https://t.co/HfPoVeCo7H https://t.co/CefhIVwoIX pic.twitter.com/sYrniFYdGh — Tom Warren (@tomwarren) September 24, 2024

Zuletzt hat Nintendo Palworld verklagt, ein Survival-Spiel von Pocketpair, das im Januar 2024 erschien. In Palworld fangt ihr Monster und lasst sie für euch arbeiten. Das Design der Kreaturen erinnert an einigen Stellen stark an Nintendos Pokémon und auch ein Ball zum Fangen wird benutzt. Nintendo strebt nun eine Unterlassungsklage an.

"Wir haben von dieser Klage Kenntnis erhalten und werden die entsprechenden rechtlichen Schritte und Untersuchungen zu den Vorwürfen der Patentverletzung einleiten. Zum jetzigen Zeitpunkt sind uns die konkreten Patente, deren Verletzung uns vorgeworfen wird, nicht bekannt", schrieb Pocketpair.

Wann der ganze Prozess vorbei ist und wie das Ergebnis aussehen wird, weiß bisher niemand. Trotz der Klage erscheint Palworld jedenfalls im Early-Access auf der PlayStation 5 - außer in Japan.