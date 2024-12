Genshin Impact 2024: Fans treffen sich in Dortmund – nicht zum Spielen, sondern zum Zuhören

Alle Jahre wieder... kommt ein Live-Konzert von Genshin Impact. Na ja, zumindest läuft das die letzten zwei Jahre schon und das sehr gut. Dieses Jahr kamen rund 3000 Menschen in Wien und Dortmund zusammen, um der Musik des Free-2-Play-Spiels zu lauschen. Mit ihrem gemeinnützigen Programm Impact 4 Music unterstützt Hoyoverse, das Studio hinter Genshin Impact, junge Orchester, aufstrebende Künstler und Vereine. Nachdem ich mir letztes Jahr dieses besondere Musik-Ereignis bereits in Wien angeschaut hatte, war ich dieses Mal in Dortmund vor Ort und sprach mit Dirigent Julian Pontus Schirmer darüber, wie und warum er dieses Gaming-Konzert leitet.

Im obigen Video seht ihr das Konzerthaus Dortmund in seiner Farbpracht, hört ein wenig von der gespielten Musik und erlebt das gesamte Interview mit Dirigent Julian Pontus Schirmer.

Mit über 20 Stücken führte uns das Dortmunder Universitätsorchester und der Universitätschor der TU Dortmund durch fünf Gebiete des Spiels im prall gefüllten Konzerthaus. Auch dieses Mal ergänzten Instrumente aus aller Welt das traditionelle Sinfonieorchester. Darunter spielte Ao Chen als Gastmusikerin aus Frankfurt die Guzheng und Rajeet Williams aus Köln Bansuri und andere Flöten. Der Cybersecurity-Student Yahya Elsayad, der im Orchester an der Oud und Violine spielte, stellte dem Publikum besondere Tonleitern vor, die später in den Stücken Sumerus zum Einsatz kamen.

Insgesamt gestaltete sich der Abend freudig und gemütlich. Julian Pontus Schirmer zeigte sich dankbar: "Es ist einfach super, wenn eine Videospielfirma sagt: Hey, wir unterstützen die Amateurmusikszene!", erzählte er im vorangegangenen Interview über das Ereignis. Das Publikum nahm die Vorführung ausgesprochen gut auf, was sich nicht nur mit langer Standing Ovation zeigte, sondern auch mit der Forderung nach Zugaben am Ende des Abends.

Impact 4 Music fördert seit seiner Gründung bereits das Jugendkammerorchester Berlin, das Essener Studentenorchester und das Sinfonische Blasorchester der Universität Regensburg in Deutschland. Dirigent Schirmer möchte es aber nicht bei diesem Konzert belassen, in Zukunft könnte er sich auch andere Spielmusik sowie ein weiteres Genshin-Konzert unter seiner Leitung vorstellen und falls ihr jetzt ebenfalls Unterstützung für euren Musik-Verein braucht oder euch als Orchester für die Aufführung des Soundtracks von Genshin Impact bewerben wollt, könnt ihr das hier tun.