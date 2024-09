Genshin Impact 5.1 Livestream: Datum, Uhrzeit und Banner Leaks

Genshin Impact 5.1 rückt näher und damit auch der passende Livestream zum neuen Update für das Action-Rollenspiel von HoYoverse. Dabei werden neue Details zum Inhalt und den Bannern bekannt gegeben.

Version 5.1 setzt die Geschichte von Natlan fort und es wird erwartet, dass ein neuer 5-Sterne-Natlan-Charakter sein Debüt. Offizielle Details dazu gibt es während des Livestreams.

In unserem Guide verraten wir euch anschließend, was ihr über den anstehenden Livestream wissen müsst.

Wann startet der Genshin Impact 5.1 Livestream?

Der Livestream zu Genshin Impact 5.1 wird am Freitag, den 27. September 2024, um 14 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt. Ihr könnt ihn euch auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Genshin Impact sowie auf dem offiziellen YouTube-Kanal anschauen.

Hier ein Überblick über die Startzeit des Livestreams in verschiedenen Zeitzonen:

US-Westküste : Freitag, 27. September 2024, 5 Uhr (PT)

: Freitag, 27. September 2024, 5 Uhr (PT) Central US : Freitag, 27. September 2024, 7 Uhr (CT)

: Freitag, 27. September 2024, 7 Uhr (CT) US-Ostküste : Freitag, 27. September 2024, 8 Uhr (ET)

: Freitag, 27. September 2024, 8 Uhr (ET) Japan : Freitag, 27. September 2024, 21 Uhr (JST)

: Freitag, 27. September 2024, 21 Uhr (JST) Australien : Freitag, 27. September 2024, 22 Uhr (AET)

: Freitag, 27. September 2024, 22 Uhr (AET) Europa: Freitag, 27. September 2024, 14 Uhr (CEST)

Image credit: HoYoverse

Welche Genshin Impact 5.1 Banner Leaks gibt es?

Offizielle Details zu den Bannern von Genshin Impact 5.1 gibt es erst während des Livestreams, aber wie üblich gibt es schon einige Leaks für Phase 1 und Phase 2.

Dank des offiziellen Marketings wissen wir, dass der 5-Sterne-Geo-Charakter Xilonen zu den 5.1 Bannern in Genshin Impact gehören wird. Es handelt sich dabei um einen Charakter, der mit einem Schwert kämpft.

Xilonen. | Image credit: HoYoverse

Was Rückkehrer anbelangt, deuten Datamines der Webseite Hakush.in an, dass neben Xilonen in Phase 1 von Version 5.1 mit Chiori zu rechnen ist. In Phase 2 sollen wiederum Nahida und Hu Tao zurückkehren.

Es scheint also so, als würden Wriothesley und Shenhe weiterhin auf ihre Rückkehr warten. Bei Wriothesley warten Fans seit seinem Debüt im Oktober 2023 darauf, während Shenhe seit März 2023 nicht mehr verfügbar war.

Sofern sich die Leaks als wahr herausstellen, sieht der Plan also wie folgt aus:

Xilonen - Phase 1

Chiori - Phase 1

Nahida - Phase 2

Hu Tao - Phase 2

Wie gesagt: Bisher ist nichts davon offiziell. Sichere Infos dazu bekommt ihr während des Livestreams am Freitag.

