Genshin Impact 5.3 erscheint pünktlich zum Start ins Jahr 2025, hier sind die neuen Inhalte

HoYoverse hat das neue Update 5.3 für sein Fantasy-Action-Rollenspiel Genshin Impact enthüllt.

Die neue Version erscheint am 1. Januar 2025 und trägt den Titel "Glühende Ode der Auferstehung".

Laternenritual und neue Figuren in Genshin Impact 5.3

Mit Update 5.3 werden Natlans Krieger im fünften Akt von Natlans Archontenauftrag dazu aufgerufen, sich zu erheben.

"In der vorangegangenen Haupthandlung haben sich die sechs Helden Natlans erfolgreich vereint und der heilige Segen der Ode der Auferstehung wurde nun allen Krieger Natlans zuteil – und endlich wird auch die Pyro-Kraft des Reisenden erweckt werden", heißt es. "Unterdessen wird der Abgrund noch mehr Böses freisetzen, indem er den furchterregenden Abgrundimitator-Drachen, der als 'Herr des erodierten Urfeuers' bekannt ist, in den finalen Boss-Kampf schickt.

Hierbei rückt Mavuika mit zwei verschiedenen Kampfstilen in den Mittelpunkt: Sie kann Gegner mit ihrem Zweihänder oder mit dem Flammenreiter bekämpfen. Ebenso verfügt sie über eine einzigartige Ressource namens Kampfgeist, die dazu dient, ihre Spezialfähigkeit auszulösen.

"Ihre Spezialfähigkeit verursacht mächtige Pyro-Flächenangriffe und versetzt Mavuika in einen Zustand, der ihre Fähigkeiten verbessert sowie ihren Unterbrechungswiderstand verstärkt", schreibt HoYoverse. "Außerdem kann Mavuika die Abklingzeit zum Auslösen der Nachtseelen-Übertragung in der Truppe um 20 % verkürzen. Mehr über diese unerschütterliche Kriegerin erfahren Spieler in ihrem Legendenauftrag, der nach Abschluss des letzten Archontenauftrags freigeschaltet wird."

Oma Itztli, auch bekannt als Citlali der Meister des Nachtwinds, lässt wiederum beißende Kälte auf das Schlachtfeld los. Die 5-Sterne-Kryo-Katalysator-Nutzerin ist eine mächtige Schamanin, die von ihrem Stamm verehrt wird und mit Itzpapa und Citlalin zwei kleine Gefährten an ihrer Seite hat. Sie nutzt unter anderem Kryo-Schilde und kann mit ihren Gefährten einen Kryo-Sturm mit Flächenschaden beschwören.

Mavuika und Citlali geben ihr Debüt in der ersten Hälfte des Aktionsgebets von Version 5.3, während Arlecchino und Clorinde in der zweiten Hälfte zurückkehren. Ebenfalls in der zweiten Hälfte debütiert eine neue Liyue-Figur, Lan Yan, als 4-Sterne-Anemo-Katalysator-Nutzerin. Weiterhin kehren viele andere 5-Sterne-Figuren wie Ganyu und Shenhe in einer neuen Ausgabe des Kollektionsgebets zurück.

Darüber hinaus findet wieder das Laternenritual statt. Nehmt ihr am Event teil, könnt ihr verschiedene kostenlose Belohnungen erhalten. Dazu zählen zum Beispiel 1.600 Urgestein, der neue Windgleiter "Flügel des verflochtenen Schicksals" 10x Verwobenes Schicksal ×10 und die kostenlose 4-Sterne-Figur aus Liyue. Außerdem könnt ihr durch das Ansammeln von Festlichkeit Xianglings neue Kleidung erhalten.

Ansonsten warten Minispiele und verschiedene Aktionen auf euch, ebenso bringt Version 5.3 neue Funktionen für verschiedene Spielmodi mit: "Das beliebte Rhythmusspiel wird nun zu einem dauerhaften Minispiel, das es den Spielern ermöglicht, Partituren zu komponieren und sie mit anderen zu teilen, um ihr Talent zu zeigen. Außerdem werden die Echos von Kazuha und Ganyu den 'Gemalten Echos' des Theaters der träumerischen Realität hinzugefügt und können nach Abschluss der entsprechenden Herausforderungen erhalten werden."

Zur Enthüllung von Update 5.3 könnt ihr derzeit auch wieder für begrenzte Zeit ein paar Codes in Genshin Impact verwenden, um Geschenke zu erhalten.