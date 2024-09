Genshin Impact macht in Wien und Dortmund Musik für einen guten Zweck, so kriegst du Tickets

HoYoverse hat zwei Benefizkonzerte mit Musik aus Genshin Impact angekündigt.

Diese finden am 11. November 2024 in Wien und am 25. November 2024 in Dortmund statt.

Musik für einen guten Zweck

Dabei wird man durch das Projekt Impact4Music unterstützt, das im Jahr 2023 in Europa startete und zum Ziel hat, die Kultur der Musik zu verbreiten und lokale Talente weltweit zu fördern.

"Impact4Music ist jetzt auch global aktiv, sodass sich jedes nicht kommerzielle Orchester nicht nur für die Bereitstellung ausgewählter, originaler Orchester-Noten bekannter Musiktitel bewerben kann, sondern auch für an die Bedürfnisse und Ideen des Orchesters angepasste Unterstützung", heißt es.

Bei den Konzerten trifft somit moderne Gaming-Kultur auf klassische Orchestermusik, gespielt wird sie von der Philharmonie der Universität Wien beziehungsweise vom Dortmunder Universitätsorchester und dem Universitätschor der TU Dortmund.

Hier einige wichtige Details:

Die Konzerte sind jeweils rund anderthalb Stunden lang und präsentieren Musikstücke, die die verschiedenen Regionen aus dem Spiel repräsentieren. In Wien hört ihr auch Musik aus der neuen Region Natlan.

Bei jedem Konzert wirken über 100 Musikerinnen und Musiker, ein Chor sowie traditionelle Instrumente aus verschiedenen Kulturen mit.

Tickets sind bereits für weniger als 10 Euro erhältlich.

Der Erlös aus dem Ticketverkauf kommt der musikalischen Bildung, dem Umweltschutz und anderen gemeinnützigen Zwecken zugute.

Fans und Spieler in Cosplay sind bei beiden Konzerten herzlich willkommen!

Das Konzert in Wien findet am 11. November 2024 ab 19:30 Uhr unter der Leitung von Vijay Upadhyaya im Großen Musikvereinssaal (Goldene Halle) des Musikvereins Wien statt. Tickets dafür bekommt ihr hier.

Das Konzert in Dortmund beginnt am 25. November 2024 um 20 Uhr unter der Leitung von Julian Pontus Schirmer und findet im Konzerthaus Dortmund statt. Tickets dafür sind hier erhältlich.