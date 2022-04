Genshin Impact: Das Rerun-Banner Kranichhof ist da und warum ihr auf Ayaka pullen solltet

Heute stand der Banner-Wechsel bei Genshin Impact an und ihr habt nun wieder die Chance als 5-Sterne-Charakter Kamisato Ayaka zu ergattern, die letztes Jahr ins Spiel kam.

Es ist Halbzeit beim aktuellen Genshin-Update und was für manche ein Grund zur Trauer ist (für mich zum Beispiel, die weder Venti noch Ayato bekommen hat und beide gern gehabt hätte), ist es für alle, die auf den Rerun von Ayaka gewartet haben, ein Grund zur Freude: Die Tochter des erhwürdigen Kamisato-Clans aus Inazuma ist zurück!

In ihrer Charakter-Demo könnt ihr euch schon einmal einen Eindruck verschaffen, wie elegant Ayaka über das Schlachtfeld wirbelt und ihre Kamisato-Kampfkunst präsentiert:

In ihrem Rerun-Banner Kranichhof könnt ihr sie jetzt noch etwas mehr als 20 Tage lang als 5-Sterne-Charakter ergattern, neben Razor, Rosaria und Sayu als 4-Sterne-Figuren.

Wie gut ist Ayaka?

Bei Ayaka handelt es sich ja um einen Kryo-DPS-Charakter mit Einhandschwert und steht als Damage-Dealerin in vielen Tier-Listen ganz oben an der Spitze. Aber ist sie wirklich gut, was macht sie aus und sollte man auf sie pullen?

Die kurze Antwort wäre: Ja, holt sie euch! Die lange Erklärung dazu: Ayaka ist einer der Charaktere in Genshin, die Permafrost-Kombos ermöglichen, besonders mächtigen Schaden austeilen können und die in viele verschiedene Teams passen, es schadet also nie, eine Ayaka am Start zu haben - entweder als Main- oder Sub-DPS-Charakter.

Zum Beispiel könnte man Ayaka in einem reinen Kryo-Team in Kombination mit Eula, Shenhe oder Rosaria nutzen, sie funktioniert aber natürlich auch prima mit anderen Elementar-Reaktionen. Einfrieren ist zum Beispiel immer herrlicht sadistisch, also wieso nicht Xingqiu, Mona oder Ganyu mit ins Team setzen, um Gegner mit konstanter Froststarre zu ärgern?

Im Rerun-Banner Kranichhof von Genshin Impact gibt es gerade Kamisato Ayaka als 5-Sterne sowie Razor, Rosaria und Sayu als 4-Sterne-Charaktere.

Gerade eine mögliche Kombo-Figur wie Rosaria könnt ihr euch sogar im selben Banner mitholen, falls ihr sie noch nicht habt, damit schlagt ihr für ein potenzielles Ayaka-Team zwei Fliegen mit einer Klappe.

Eine weitere spannende Fähigkeit von Ayaka ist, dass sie sich - wie zum Beispiel auch Mona - beim Laufen in ihr Element auflöst. Mit diesem Sprint ist sie ziemlich rasant unterwegs und weniger von umstehenden Hindernissen und Gegnern beeinflusst.

Vielleicht hattet ihr ja sowieso schon einmal die Möglichkeit, Ayaka in der Story als Kampf-Charakter zu testen, ansonsten könnt ihr sie zumindest im kurzeb Probelauf noch einmal in den Ring schicken.

Das nächste Banner nach dem Kranichhof bringt dann in ungefähr 20 Tagen die brandneuen Figuren Yelan und Kuki Shinobu ins Spiel, auf die es auch schon ein paar Blicke zu erhaschen gab.