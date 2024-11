Genshin Impact: Details zu Update 5.2, bringt Xbox-Release und zwei neue Stämme für Natlan

Update 5.2 für HoYoverse' Action-Rollenspiel Genshin Impact rückt näher und hat jetzt mit dem 20. November 2024 ein Release-Datum erhalten.

An diesem Tag erscheint nicht nur das neue Update, gleichzeitig feiert das Spiel sein Debüt auf Xbox Series X/S und via Xbox Cloud Gaming.

Genshin Impact: Mit frischen Inhalten auf die Xbox

Unter dem Namen "Geweberolle über Geist und Feuer" führt das Update unter anderem zwei neue Stämme in Natlan ein. Dabei handelt es sich um den Blumenfeder-Klan und die Meister des Nachtwinds.

Mithilfe von Chasca und Ororon könnt ihr euch in der Luft bewegen und kämpfen, oder ihr verwandelt euch in eure Sauriergefährten.

"In den neuen Gebieten von Natlan können die Spieler neue Stämme besuchen und an der saisonalen Hauptaktion teilnehmen", heißt es. "Dabei können sie gemeinsam mit Citlali und Ororon einen mysteriösen Vorfall untersuchen oder sich nach Nordwesten zu einer mehrstöckigen Ruinenstadt begeben, die in den Wolken thront."

Durch die Ergänzung der zwei neuen Saurier-Arten Qucusaurier und Iktomisaurier will man euch neue Möglichkeiten beim Erreichen hochgelegener Orte, beim Auffinden versteckter Wege und Schätze sowie beim Kampf gegen Gegner am Boden bieten. Qucusaurier können, indem sie Phlogiston verbrauchen, höher fliegen, eine horizontale Rolle in der Luft machen oder während des Gleitens beschleunigen.

Iktomisaurier können wiederum senkrechte Sprünge ausführen und mit ihrem Sehvermögen Dinge entdecken, die für normale Wesen unsichtbar sind. Nordwestlich des Blumenfeder-Klans befindet sich wiederum eine seit langem verschollene, uralte Stadt namens Ochkanatlan. Das Gebiet ist vom Abgrund verseucht und ein neuer Gefährte namens Cocouik hilft euch hier dabei, die Verseuchung zu beseitigen.

Eine neue Fünf-Sterne-Anemo-Bogenschützin in diesem Update ist Chasca. Mit ihrer Seelenflinte kann sie bei der Erkundung und im Kampf einen Vorteil aus der Luft erlangen: "Die Spezialwaffe ermöglicht das Abfeuern von Projektilen mit verschiedenen Elementen. Bei einer Zusammenstellung der Truppe mit Pyro-, Hydro-, Kryo- oder Elektro-Figuren können diese Projektile eine Elementarumwandlung erfahren."

Somit kann sie verschiedene Elemente im Kampf nutzen und unterstützt die Wiederherstellung von Phlogiston, nachdem sie einen Gegner besiegt hat.

Ororon ist wiederum ein 4-Sterne-Elektro-Bogenschütze, den man als hervorragende Unterstützung für Elektro- oder Hydro-Figuren bezeichnet: "Ororon kann Nachtseelenpunkte sammeln, wenn seine Truppenmitglieder Nachtseelenaufbruch auslösen oder Elektro- oder Hydro-Schaden verursachen, nachdem Ororon seine Elementarfähigkeit ausgelöst hat. Er kann in den Zustand Nachtseelensegen eintreten und Elektro-Schaden verursachen, wenn die Gegner Schaden durch die Reaktion unter Strom erlitten haben oder andere Truppenmitglieder mit Nachtseelen versehene Angriffe durchführen."

Mit seinem Ultraschall-Seelenauge verspottet er Gegner in der Nähe und kann mithilfe seiner scharfen Sehkraft Energie aus Graffitis und Runen ziehen, während er gezielte Schüsse auflädt und in den mysteriösen Seelensprecher-Zustand übergeht. Ororon kann auch seine Teammitglieder stärken, indem er seine Gleitgeschwindigkeit erhöht.

In den Aktionsgebeten von Version 5.2 sind Chasca und Ororon in der ersten Hälfte verfügbar, zusammen mit der Rückkehr von Lyney. In der zweiten Hälfte kehren wiederum Zhongli und Neuvillette zurück.

"In der Zwischenzeit entwickeln sich die Geschichten der beiden neuen Stämme weiter", heißt es weiter. "Während des Archontenauftrags Kapitel V 'Alle Flammen sind eins' erfolgt eine kurze Unterbrechung des Abenteuers. Die Spieler werden dem Blumenfeder-Klan dabei helfen, sich von der Kontamination durch den Abgrund zu erholen. Hierbei wird auf die Hilfe von Capitano und Iansan zurückgegriffen. Darüber hinaus werden die Spieler in der saisonalen Hauptaktion, Geweberollen der Iktomi-Geistersuche, eingeladen, sich Citlali und Ororon anzuschließen, um einen mysteriösen Vorfall bei den Meistern des Nachtwinds zu untersuchen."

"Durch die Kampfherausforderungen, das Zusammensetzen von Szenen aus den gewebten Schriftrollen des Stammes und das Sammeln der verlorenen wandernden Geister können Spieler Belohnungen wie Urgestein und den exklusiven 4-Sterne-Einhänder 'Unheil von Eshu' erhalten. Darüber hinaus erwartet dich in den neuen Gebieten der Bossgegner 'Tiefenpflanze', der seinen Körper derart verzerren kann, dass er zu einem noch bedrohlicheren Gegner wird."

Ebenso gibt es mit Update 5.2 noch Optimierungen, die die Spielmodi verbessern sollen, etwa das Theater der träumerischen Realität, Kanne der Vergänglichkeit und Artefakte. Das Theater der träumerischen Realität bietet den Spielern nun einen schnelleren Kampfübergang, optimierte Empfehlungen für Figuren und Gegnerinformationen für ein flüssigeres Spielerlebnis. In der Kanne der Vergänglichkeit soll das Sammeln von Holz dank einer Reihe von Optimierungen einfacher sein. Die Artefaktverwaltung wird indes mithilfe des aktualisierten Sperrhilfe-Menüs noch einfacher. Artefakte könnt ihr nun schubweise mit einem einzigen Klick sperren, indem ihr die empfohlenen Einstellungen oder benutzerdefinierte Pläne verwendet.