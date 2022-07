Genshin Impact: Diluc und Fischl präsentieren ihre schicken neuen Skins!

Am Wochenende gab es in der Live-Präsentation zu Genshin Impact einiges zum kommenden Update 2.8 zu sehen: Im Juli kommen trifft neben einem neuen Banner und frischen Events aber auch zwei neue Skins für Diluc und Fischl, die sie wie Models im neuen Trailer präsentieren.

Bei der Modenschau im Trailer frühen euch die zwei die beiden heiß begehrten neuen Looks aus Teyvat vor: Zwei elegante Outfits aus Mondstadt, die ihr euch im Juli sichern könnt. In stylishem Schwarz-Rot bekommt Feuerschwertkämpfer Diluc den heißen neuen Style "Red Dead of Night", der gleichzeitig elegant, aber auch düster-kämpferisch gestaltet ist.

Laut Beschreibung im Video handelt es sich dabei um ein Gewand, das Diluc bei verdeckten Aktionen trägt und an eine tanzende Flamme erinnern soll. Im Rahmen dessen führt Diluc auch seine Kampffertigkeiten im Video vor und verdient sich so auch mal eine kleine Gameplay-Preview - als einer der ersten Charaktere in Genshin bekam der Gute noch keinen Preview-Trailer, als er ins Spiel kam.

Eure Hoheit Fischl bekommt nun außerdem ein leuchtend-violettes Prinzessinnenkleid mit Krone. Das wird auch Zeit, denn immerhin ist sie adelig ...oder sie sagt zumindest, dass sie das ist. Den neuen Skin für die Prinzessin der Verurteilung könnt ihr euch zudem innerhalb eines Events erspielen, ohne echtes Geld dafür auszugeben.

Was ausgerechnet Fischl und Diluc miteinander zu tun haben? Na ja, beide haben einen Vogel, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass Fischl jetzt mit einem neuen Skin wiederkehrt, ist aber auch der Handlung von Version 2.8 geschuldet.

Fischls Charakter war in den Updates des letzten Jahres nicht sehr relevant, hatte keine Dialoge in den bedeutenden Plotsträngen und wurde auch nicht thematisiert. Nun ist die Electro-Bogenschützin mit dem exzentrischen Charakter im neuen Update zurück und auch in der Story rund um die Version "Sommer! Nacht? Fantasie!" inbegriffen. Darin trifft sie unter anderem auf Landsfrau Mona, aber interessanterweise auch auf den wandernden Samurai Kaedehara Kazuha, der als Bewohner von Inazuma noch nicht wirklich mit Fischl in Berührung kam.