Genshin Impact: Glühendes Feuerroherz finden - So geht's

In HoYoverse' Fantasy-Action-Rollenspiel Genshin Impact braucht ihr Glühendes Feuerroherz, um die wahren, verbesserten Sternbilder für den Pyro-Reisenden freischalten zu können.

Um alle sechs Sternbilder für den Pyro-Reisenden freizuschalten, benötigt ihr dementsprechend auch sechsmal Glühendes Feuerroherz. Das kann eine Weile dauern, da der Erhalt dieses Items an das Erreichen des maximalen Rufs bei allen sechs Stämmen in Natlan gebunden ist.

Nachfolgend erklären wir euch im Guide, wie ihr in Genshin Impact Glühendes Feuerroherz findet und wie ihr es anschließend verwendet.

Wo kriegt man Glühendes Feuerroherz?

Ihr müsst die maximale Rufstufe (Level 4) bei einem Stamm in Natlan erreichen, um ein Glühendes Feuerroherz in Genshin Impact zu bekommen. Um sechsmal Glühendes Feuerroherz zu erhalten, müsst ihr also Rufstufe vier bei allen sechs Natlan-Stämmen erreichen.

Image credit: Eurogamer/HoYoverse

Aktuell sind nur fünf Stämme in Natlan verfügbar (das Kollektiv der Fülle ist noch nicht da), daher könnt ihr derzeit maximal fünfmal Glühendes Feuerroherz erhalten.

Folgende Stämme in derzeit in Natlan verfügbar:

Kinder der Echos

Menschen der Quellen

Nachkommen der Baumkrone

Blumenfeder-Klan

Meister des Nachtwinds>

Um mehr Ansehen bei einem Stamm zu erhalten, müsst ihr entsprechende Erfahrungspunkte des jeweiligen Stammes sammeln. Tut das, indem ihr ihre Aufgaben erfüllt und die Region eines Stammes erkundet. Achtet darauf, ob ihr als Belohnung explizit Erfahrungspunkte für den gewünschten Stamm erhaltet.

Im Rufmenü des jeweiligen Stammes steht ihr genau, welche Quests euch Erfahrungspunkte für diesen geben.

Image credit: Eurogamer/HoYoverse

Beachtet dabei, dass ihr maximal drei Kopfgelder pro Woche erledigen könnt. Das gilt für alle Regionen. Wenn ihr also in einer Woche schon Kopfgelder in anderen Regionen erfüllt habt, könnt ihr bis zum wöchentlichen Reset keine weiteren mehr in Natlan erfüllen.

Wie benutzt man Glühendes Feuerroherz?

Sobald ihr Glühendes Feuerroherz erhalten habt, begebt ihr euch zum Thron des Urfeuers in Ochkanatlan. Dort könnt ihr euer Glühendes Feuerroherz gegen verbesserte Sternbilder für den Pyro-Reisenden eintauschen. Der Thron des Urfeuers befindet sich mitten auf einer großen Insel in der Ochkanatlan-Region von Natlan.

Geht zum Thron des Urfeuers! | Image credit: Eurogamer/HoYoverse

Ihr müsst der Pyro-Reisende sein, damit ihr dem Thron des Urfeuers euer Glühendes Feuerroherz anbieten könnt. Eine kleine Änderungen ist also notwendig, wenn der Pyro-Reisende gerade nicht in eurem Team ist.

Ihr schaltet ein wahres Sternbild für den Pyro-Reisenden frei, indem ihr ein Glühendes Feuerroherz dort anbietet. Nach und nach könnt ihr so alle Sternbilder freischalten, indem ihr mehr vom Glühenden Feuerroherz herbeischafft.

Viel Erfolg bei der Suche nach dem Glühenden Feuerroherz in Genshin Impact!

