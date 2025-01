Genshin Impact- und Gaming-Fans radeln an diesem Wochenende in Berlin für mehr Verkehrssicherheit

Am kommenden Wochenende findet in Berlin eine Fahrraddemo für mehr Verkehrssicherheit statt, organisiert wird sie von HoYoLove in Zusammenarbeit mit dem ADFC Berlin.

Bei HoYoLove handelt es sich um eine von Genshin Impact-Fans gegründete ACG-Community (Animation, Comics und Games).

Mit dem Fahrrad durch die Stadt

Das Event trägt den Namen "Ride with Mavuika" und umfasst neben Workshops auch eine Rundfahrt durch die Stadt.

"Gerade im Winter ist die Sichtbarkeit im Straßenverkehr oft eingeschränkt, was für Fahrradfahrer schnell gefährlich werden kann", heißt es. "Um auf dieses Problem und mögliche Hilfsmittel aufmerksam zu machen, hat sich eine Gruppe engagierter Videospielfans mit dem ADFC Berlin und anderen Partnern zusammengeschlossen."

Hierbei arbeitet man nicht nur mit dem ADFC Berlin zusammen, sondern auch mit LEMMO, Reflective Berlin, Figuya und J-Store.

"In den Läden können Fans noch vor dem Event ihre 'Winter Glow Invitations' abholen. Diese enthalten eine Einladung, thematisch passende Reflektoren und reflektierende Sticker sowie eine hilfreiche Anleitung für sicheres Fahren vom ADFC."

Das Event startet um 12 Uhr im LEMMO Hub am Alexanderplatz mit zwei Workshops von Reflective Berlin und dem ADFC, dabei geht es um reflektierende Radausrüstung und Sicherheit. Für die ersten 100 Teilnehmer gibt es außerdem einen Goodie Bag. Danach findet eine Rundfahrt durch Berlin zum Tempelhofer Feld statt, wo warme Getränke und die Winter Glow Party auf euch warten.

Hier der genaue Zeitplan:

12 bis 13:30 Uhr: LEMMO Hub (Karl-Liebknecht-Str. 17) – Creative Reflective Cycling Gear Workshop

13:30 bis 14 Uhr: LEMMO Hub – Safety Riding/Safety Check Workshop

14 bis 15:30 Uhr: City Tour vom Alexanderplatz zum Tempelhofer Feld

15:30 bis 16:30 Uhr: Tempelhofer Feld – Winter Glow Party mit warmen Speisen und Getränken

16:30 bis 17 Uhr: Ende der Veranstaltung

Für das Event kann man sich auf dieser Seite anmelden, weitere Informationen bekommt ihr auf Discord.