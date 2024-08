Genshin Impact 5.0: Großes Update vorgestellt, bringt neue Nation Natlan und neue Charaktere

HoYoverse hat das große Update auf die Versionsnummer 5.0 für Genshin Impact vorgestellt.

Mit diesem kommt die sechste Nation, die auf den Namen Natlan hört, ins Spiel. Das Update erscheint am 28. August 2024.

Die Neuerungen in Version 5.0

Nach Natlan gelangt ihr durch einen neu freigeschalteten Teleportationspunkt, der auch neuen Spielern und denen, die noch nicht lange dabei sind, offen steht. Ihr müsst lediglich den Prolog des Archontenauftrags in Mondstadt abgeschlossen haben.

"Bekannt als das Reich des Feuers, liegt Natlan westlich der Wüstenregion von Sumeru", heißt es. "Die Bevölkerung Natlans teilt sich in sechs große Stämme ein, und die Drachen Natlans, die man hier Saurier nennt, leben nach lange währender Evolution Seite an Seite mit den Menschen, zu deren verlässlichen Gefährten sie sich entwickelt haben. In Version 5.0 können die Spieler drei der sechs Stämme besuchen und die drei verschiedenen Saurierarten Natlans, die mit den Einheimischen zusammenleben, kennenlernen."

Um die steilen Klippen und fließenden Quellen erkunden zu können, müsst ihr die Fähigkeiten verschiedener Saurier meistern. Ihr könnt sogar den Körper eines Sauriers übernehmen.

"Die Tepetlisaurier verstehen es, sich in die Erde zu graben und Klippen zu erklimmen. Sie sind die Gefährten des Stammes der Kinder der Echos, der in der Schlucht lebt. Die Yumkasaurier können sich selbst in jede gewünschte Richtung ziehen und erreichen so mit Leichtigkeit hoch gelegene Orte. Sie halten sich bei den Nachkommen der Baumkrone auf, deren Stamm auf hohen Klippen angesiedelt ist. Die Koholasaurier können sich in Gewässern und flüssigem Phlogiston schnell bewegen und sind normalerweise bei den Menschen der Quellen in der Nähe des Meeres anzutreffen."

Für die Haupthandlung in Natlan müsst ihr Abenteuerstufe 28 erreicht und alle Archontenaufträge in Liyue abgeschlossen haben.

Kommen wir zu den Charakteren in Version 5.0. Das ist einmal Kachina, eine 4-Sterne-Geo-Figur, die eine Stangenwaffe nutzt. Ihr könnt sie kostenlose in die Truppe einladen, wenn ihr Akt eins des Archontenauftrags abschließt.

Kinich ist wiederum ein erfahrener Jäger und 5-Sterne-Dendro-Krieger, der einen Zweihänder verwendet und mit seinem Kletterseil höher gelegene Orte erreichen kann.

Mualani ist wiederum eine 5-Sterne-Hydro-Kriegerin, die mit ihrem Katalysator kämpft und sich mit ihrem Haifisch-Surfbrett über Wasser, flüssiges Phlogiston und flaches Land bewegt.

"Während Kachina, Mualani und Kinich alle die Fähigkeit besitzen, die regionalen Besonderheiten Natlans zu lokalisieren, können sie durch das Interagieren mit bestimmten sammelbaren Ressourcen auch ihre ganz eigenen Talente einsetzen, die der Truppe helfen, Ausdauer wiederherzustellen, Phlogiston anzusammeln oder die Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Um jedoch die Fähigkeiten und die Kraft der Krieger und der Saurier Natlans, dem Reich des Feuers, ausschöpfen zu können, müssen die Spieler Phlogiston verschiedener Formen klug verbrauchen oder anwenden. Durch das mysteriöse Ritual der Phlogiston-Kerblinien kann die Kraft der einheimischen Krieger durch den Nachtseelensegen noch weiter verbessert werden."

Mualani und Kachina treten in der ersten Hälfte der Aktionsgebete auf, ebenso kehrt Kaedehare Kazuha zurück. In der zweiten Hälfte folgt dann Kinich, gemeinsam mit Shogun Raiden.

Anlässlich des bevorstehenden vierten Jubiläums werden während Version 5.0 auch Prämien und Belohnungen angeboten, um das zu feiern.

"Die spezielle tägliche Eintragungsaktion mit bis zu 10 Stück verwobenem Schicksal ist zurück. Außerdem können Spieler in ihrem Ingame-Posteingang nachsehen, um Urgestein ×1.600, die zwei speziellen Hilfsmittel 'Erstgeborener Feuerspringer' und 'Bumm-Bumm-Box' sowie weitere Boni zu erhalten. Des Weiteren kann eine 5-Sterne-Figur aus dem Standardgebet kostenlos in die Truppe eingeladen werden."