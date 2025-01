Genshin Impact 5.4: Holt euch jetzt diese limitierten Codes - Neues Update bringt euch das Mikawa-Blumenfest und Yumemizuki Mizuki als neue Figur - Alle Infos im Überblick

HoYoverse hat am Nachmittag Update 5.4 für Genshin Impact vorgestellt, das den Namen Mondenschein im Traume trägt.

Genshin Impact Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, iOS, Android

Release: 28. September 2020

Entwickler / Publisher: MiHoYo / HoYoverse

Das neue Update wird am 12. Februar 2025 veröffentlicht, darüber hinaus wurden wieder einige zeitlich begrenzte Codes für das Spiel veröffentlicht.

Das bringt Update 5.4 für Genshin Impact

Ihr könnt diese neuen Codes bis zum Montag, den 27. Januar 2025, um 5 Uhr deutscher Zeit hier einlösen. Sie lauten wie folgt:

GISpecialProgram54

Mizuki0212Mizuki

AisaBathhouse

Das neue Update bringt indes das Mikawa-Blumenfest zurück, das verschiedene Herausforderungen und Belohnungen für euch im Gepäck hat.

"Auch Shougun Raiden wird an den Feierlichkeiten teilnehmen, scheint sie doch dem Fall eines mysteriösen Albtraumes nachzugehen", heißt es. "Die unterhaltsamen Spiele des Wettbewerbs 'Spieleentwicklung in achtundvierzig Stunden' garantieren den Spielern durchgehend Spaß und Spannung. So zum Beispiel in 'Tagtraum eines kleinen Fuchses', bei dem die Teilnehmer einen kleinen Fuchs durch seine Träume leiten und ihn frittierten Tofu sammeln lassen müssen, damit er sein Ziel erreichen kann."

Abseits dessen gibt es noch verschiedene andere Spiele. Durch eure Teilnahme sammelt ihr Festsiegelstempel, die ihr gegen Belohnungen eintauschen könnt. Dazu zählt zum Beispiel eine 4-Sterne-Stangenwaffe namens "Tamayuratei no Ohanashi".

Indes gibt Yumemizuki Mizuki als 5-Sterne-Anemo-Figur mit Katalysator ihr Debüt. Im Kampf spielt ihr Zustand Träumerisches Treiben, der durch ihre Elementarfähigkeit aktiviert wird, eine zentrale Rolle: Während sie sich in diesem Zustand befindet, verursacht sie Anemo-Flächenschaden und verstärkt zudem den Verwirbelungs-Schaden ihrer Truppe, wenn Truppenmitglieder in der Nähe Gegner mit Angriffen der Elemente Pyro, Hydro, Kryo oder Elektro treffen.

Weiterhin kann sie einen kleinen Baku beschwören, der Snacks nach Yumemi-Art erzeugt. Sammeln Truppmitglieder mit weniger als 70 % LP diese Snacks auf, wird eine bestimmte Menge LP wiederhergestellt. Haben sie jedoch mehr als 70 % LP, explodieren die Snacks und verursachen Anemo-Flächenschaden.

"Wenn sich Yumemizuki Mizuki in der Truppe befindet, dann besteht zudem die Chance, dass das Verwenden von Gerichten mit wiederherstellender Funktion eigenen Truppenmitgliedern 30 % mehr LP wiederherstellt."

Yumemizuki Mizuki feiert in der ersten Hälfte des Aktionsgebets von Version 5.4 ihr Debüt, zusammen mit der Rückkehr von Sigewinne. Furina und Wriothesley folgen dann in der zweiten Hälfte des Gebets. Nach der Aktualisierung auf Version 5.5 wird Yumemizuki Mizuki dem Standardgebet hinzugefügt.

Außerdem gibt es noch weitere Aktionen, ihr erhaltet etwa durch "Poesie der Weltenbummer" Einblicke in den Alltag verschiedener Figuren.

"Um die Abenteuer und Herausforderungen der Spieler noch leichter zu gestalten, werden mit dieser Aktualisierung auch einige Systemoptimierungen eingeführt. Die Reisenden können nun in der Anleitung zur Verbesserung Verbesserungspläne für ihre Figuren anlegen: Sobald die Ziele festgelegt wurden, werden die benötigten Materialien und deren Bezugsquellen klar angezeigt. Auch die Figuren- und Waffenfilter wurden optimiert, wodurch beim Navigieren durch die einzelnen Menüs nun viel weniger Schritte und Klicks notwendig sind. Außerdem wurde das Menü Waffenverfeinerung um die Schaltfläche 'Automatisch hinzufügen' erweitert, die den Verbesserungsprozess noch mehr beschleunigt."