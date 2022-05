Genshin Impacts Event "Spices From the West" bringt Kannen-Funktionen zurück!

Auf das neuste Update in Genshin Impact muss die Community im Moment noch warten, aber zur Überbrückung gibt es in zwei Tagen ein neues Event: Am 14.05. startet "Spices From the West" und lässt euch Gewürzmischungen zusammenstellen.

Wie immer findet ihr das Ereignis im Aktionen-Menü und habt dann Zeit bis zum 7. Juni, euch damit Belohnungen zu erspielen. Dafür braucht ihr mindestens Abenteuerrang 20.

Bei "Spices From the West" bekommt ihr jeden Tag der ersten Eventwoche ein neues Rezept für Gewürze vorgesetzt, die ihr dann mischen könnt - das könnte vielleicht ähnlich werden, wie zum Beispiel das nette Bartender-Event in Mondstadt, das es dieses Jahr vor einigen Updates gab.

Nach dem Mischen der Gewürze, kann man sie beim Kochen verwenden und so besondere Gerichte erhalten, die ihr dann in eurer Kanne der Vergänglichkeit den Spielcharakteren zum Probieren anbieten könnt. Das steigert die Freundschaft zu den Figuren und ruft bei ihnen verschiedene Reaktionen hervor, wodurch ihr eure Lieblingsgefährten noch besser kennenlernen könnt.

So sieht miHoYos Design zum neuen Event Spices From the West in Genshin Impact aus

Dafür ist Abenteuerrang 28 nötig und ihr müsst mit der entsprechenden Quest natürlich eure Kanne bereits freigeschaltet haben. Dann könnt ihr innerhalb eurer magischen Teewelt eine Eventquest annehmen, um besonders gewürzte Gerichte an eure Charaktere als Versuchskaninchen zu verfüttern.

Diese bestehen allerdings nur während des Aktionszeitraums, danach verpuffen die gewürzten Gerichte wieder, also wartet nicht zu lange mit dem Essen.

Damit kehrt eine Funktion in Genshin zurück, die eine ganze Weile pausiert war: Die Einrichtungsfunktion der Kannen der Vergänglichkeit wurden seit Beginn von Update 2.6 gewartet und das war bereits Ende März. Endlich könnt ihr jetzt also die Charaktere wieder aus eurer Gastfreundschaft entlassen, die seit Wochen in eurer Kanne herumstehen und mittlerweile dort Staub angesetzt haben.