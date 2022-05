Geralt und Ciris erste Abenteuer in Gwent kommen mit Patch 10.5 permanent ins Spiel zurück.

Gwent wie viele Spiele seiner Art ist ein fortlaufendes Ereignis und da fällt auch gerne mal was hinten über. So etwa die ersten beiden Seasons. Die erste Season "Geralt" und die zweite "Ciri" waren damals nur für jeweils drei Monate erhältlich. Wer nicht dabei war, Pech gehabt. Das gilt natürlich auch für all die Karten und Items, die diese Geschichten mit sich brachten und daher freut es neue Spieler sicher, dass Story 1 und 2 nun dauerhaft in Gwent freigeschaltet werden.

Wer die Seasons als alter Hase zuvor schon gespielt hatte, muss sich nicht ärgern, denn es wird einen ganzen Schwung neuer Items aller Art geben, die ihr jetzt in der Rückkehr der Geschichten um Gerald, Dandelion, Siri und Vesemir freischalten könnt. Neue Spieler schalten mit den Aufträgen in den Geschichten alle alten und auch die neuen Items frei, sodass am Ende alle auf dem gleichen Stand sind.

Die Journey 1 und 2 kommen zusammen mit dem Patch 10.5 für Gwent, der natürlich auch noch ein paar andere Änderungen mit sich bringt. Das Wichtigste: Ein neues Schlüsselwort namens "Timer" für die Karten, das so beschrieben wird: "Timer ist ein neues Schlüsselwort für Karten, bei denen in jedem Zug abwärts gezählt wird (Ciri: Sprint, Megaskop, Saskia: Kommandantin usw.). Timer-Fähigkeiten werden ausgelöst, bevor Effekte eintreten, die am Ende des Zugs ausgelöst werden. Wenn also Portal oder Megaskop eine Karte herbeiruft, die über solch einen Effekt verfügt, dann wird dieser am Ende des Zugs noch ausgelöst!"

Karten, Free-to-Play und trotzdem gut: Gwent.

Neue Belohnungen, Aufträge und neue Schatzarten sind dabei, neue wöchentliche Quests und vieles mehr, außerdem werden ein paar Fehler ausgebügelt und Dinge angepasst. Was man von einem Patch halt erwartet. Wer alles genau wissen möchte findet es in der Patch-Liste zu Gwent 10.5.

Gwent von CD Project RED ist ein Kartenspiel im Universum von The Witcher, in dem ihr Storys aus dieser Welt erlebt, neue Karten sammelt und diese in den Gefechten einsetzt. Gwent ist als Free-to-Play-Spiel für PC, Xbox, PlayStation, iOS und Android erhältlich.