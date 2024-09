PlayStation 6: Angeblich zwei Chips in Entwicklung, ist einer davon für einen Handheld?

Nun, da die PlayStation 5 Pro nach unzähligen Gerüchten endlich Realität wird, scheinen die Gerüchte rund um Sonys PlayStation 6 an Fahrt aufzunehmen.

Vergangene Woche hatten wir bereits berichtet, dass AMD angeblich den Chip für die nächste Sony-Konsole produziert.

Nicht ein Gerät, sondern zwei?

Der bekannte Tech-Leaker KeplerL2 gibt im NeoGAF-Forum an, dass sich gleich zwei SoCs (System on a chip) für die nächste PlayStation-Konsole in Entwicklung befinden.

"Ich weiß nicht, ob es eine Situation wie bei der Xbox Series X und S oder ob es in Richtung Heimkonsole und Handheld geht", schreibt KeplerL2.

In der Vergangenheit gab es bereits Gerüchte darüber, dass Microsoft für die nächste Generation eine Kombination aus Konsole und Handheld planen könnte.

Wenngleich zu bedenken ist, dass zwar zwei Chips in Entwicklung sein könnten, aber das muss nicht bedeuten, dass beide letzten Endes auch in kommerziellen Produkten zum Einsatz kommen. Zumal mit der nächsten Generation wahrscheinlich erst 2027 oder 2028 zu rechnen ist.

Ganz abwegig scheint der Gedanke an einen Handheld allerdings nicht, wenn man die Entwicklung im PC-Sektor in den jüngsten Jahren verfolgt. Xbox-Chef Phil Spencer hatte ebenfalls schon einen Xbox-Handheld angedeutet.

Und schließlich gibt es ja auch schon einen PlayStation-Handheld in Form des PlayStation Portal Remote Players, der aber auch nur zum Streaming verwendet wird. Allerdings wäre die interessante Alternative dazu, dass man einerseits die stationäre Konsole hat und seine Bibliothek dann à la Switch unterwegs mitnehmen kann.

Was würdet ihr von einer solchen Kombination halten? Oder reicht euch bei der PlayStation 6 allein die Heimkonsole?