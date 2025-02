Gerüchten zufolge könnte Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) schon in den nächsten Monaten in den Game Pass kommen – Microsoft und Activision haben sich aber noch nicht zu den Spekulationen geäußert

Microsoft wird wohl das Call of Duty-Angebot im Xbox Game Pass erweitern. Laut einem Bericht von XboxEra soll das ursprüngliche Modern Warfare 2 (2009) schon bald für Abonnenten verfügbar sein. Der mögliche Release-Zeitraum wird zwischen März und April 2025 eingeschätzt. Damit könnte einer der beliebtesten Teile der Ego-Shooter-Reihe über den Abo-Dienst spielbar werden.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Genre: Ego-Shooter

Plattform: PS3, Xbox 360, Nintendo DS, PC

Release: 10. November 2009

Entwickler / Publisher: Infinity Ward / Activision

Unklarheiten zur Game-Pass-Version

Ob die Informationen aus dem Bericht von XboxEra wahr sind, ist bisher aber noch unklar, da sich der Artikel auf eine anonyme Quelle beruft. Doch auch Insider Gaming hat die Meldung unabhängig davon bestätigt. Was viele Fans jedoch freuen dürfte, ist die Tatsache, dass es sich um das Modern Warfare 2 aus dem Jahr 2009 und nicht um die Neuauflage von 2022 handelt. Die Neuauflage hatte eine überarbeitete Kampagne als Remaster, doch bislang wurde keine aktualisierte Version des Multiplayer-Modus aus dem Jahr 2009 veröffentlicht.

Es bleibt also spannend, ob die Game-Pass-Version alle Inhalte des Originals enthalten wird. Die Steam-Server des Shooters wurden bereits im Juli 2023 nach Berichten wegen Malware-Bedrohungen abgeschaltet. Seitdem hat Activision keine Pläne zur Reaktivierung geäußert. Es könnte ein Hinweis sein, dass sich Activison vielleicht auf diesen Multiplayer-Modus konzentiert und dort einen Online-Zugang ermöglichen wird.Falls Activision sich gegen den Multiplayer entscheidet, wäre das für viele Fans ein harter Schlag, da genau dieser das Spiel seinerzeit so populär gemacht hat.

Möglicher Release-Termin

Activision stellt neue Call of Duty-Teile meist im April oder Mai vor. Der Release von Modern Warfare 2 (2009) im Game Pass könnte also parallel zur Ankündigung des kommenden CoD-Titels erfolgen, um vielleicht wieder Aufmerksamkeit auf die Reihe zu lenken.

Ein Release im März gilt dabei als wahrscheinlicher, da der April bereits mit mehreren großen Titeln im Xbox Game Pass gefüllt ist, darunter South of Midnight und Commandos: Origins. Sollte sich Microsoft für einen früheren Release entscheiden, hätte das Spiel weniger Konkurrenz im Abo-Dienst und könnte so mehr Spieler anlocken. Ob und in welcher Form Modern Warfare 2 (2009) zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Aber es bleibt spannend, ob sich Microsoft oder Activision zu den Spekulationen äußern werden.