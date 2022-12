Gewinnt 2x 4TB Seagate Game Drive für PlayStation 5 und PlayStation – Nie wieder Platzmangel auf eurer Konsole!

Und plötzlich war schon fast wieder Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt schon alle Geschenke zusammen (pfui, falls nicht!) und habt schon fleißig bei unseren bisherigen Adventsgewinnspielen mitgemacht. Ich drücke euch die Daumen. Und falls ihr jetzt erst anfangt: Bis zum 26.12. habt ihr noch Zeit, bei den letzten Gewinnspielen mitzumachen (klickt dazu oben auf “Competition”, um eine Übersicht zu erhalten).

Heute gibt’s mal wieder Hardware, und zwar von der praktischen Sorte. Wer kennt das nicht: Gerade auf der PS5 ist die superschnelle NVMe-Festplatte schnell mal wieder voll und wenn man dann nicht die größte Lust hat, Spiele zu löschen, … nun ja, löschen muss man dann meistens trotzdem. Hier kommen externe Festplattenlösungen wie die von Seagate ins Spiel. Zusammen mit dem Festplatten-Traditionshersteller Seagate verlosen wir nämlich zwei 4TB-Festplatten – das sind Terabyte, also 4.000 Gigabyte! Mehr Speicher, als man jemals vollkriegt. Oder zumindest nicht so schnell.

Bei Seagate heißt das Ganze dann Game Drive und ist offiziell lizenziertes PlayStation-Zubehör, das sowohl auf PlayStation 4 als auch PlayStation 5 tadellos und zuverlässig über USB 3.0-Kabel seinen Dienst verrichtet. Und der besteht vor allem darin, dass ihr Games, die ihr gerade fertiggestellt habt, oder bei denen ihr eine Pause einlegen wollt, auf das Game Drive herüberschiebt, damit ihr sie nicht noch einmal herunterladen müsst, wenn ihr weiterspielen wollt. Extrem praktisch!

Da es sich um eine HDD handelt, wie sie in einer normalen PS4 ihren Dienst verrichtet, nur sehr viel größer, ist diese Speicherlösung nicht dafür gedacht, PS5-Spiele laufen zu lassen. Sehr wohl aber könnt ihr eure PS4-Games auf dem Game Drive installieren und direkt davon abspielen. Auch so spart ihr auf eurer PlayStation 5 den so kostbaren internen NVMe-Speicher und verschwendet ihn nicht an Klassiker der letzten Generation. Wenn ihr sie gerade nicht spielt, lagern die PS5-Spiele auf dem Game Drive aber ebenso sicher und bequem wie ihre PS4-Gegenstücke.

Wie gesagt: Extrem praktisches Zubehör, das den Gaming-Alltag auf PlayStation 4 und PlayStation 5 massig vereinfacht und über das sich bald zwei Teilnehmende unseres Adventsgewinnspiels freuen dürfen. Schließlich dauert das Hin- und Herschieben eines Spiels entschieden kürzer, als es noch einmal neu herunterzuladen. Viel Glück allen, die mitmachen!

Einsendeschluss ist der 26.12.2022, um 23:59 Uhr.

