Gewinnt das POCO X4 GT: Ein schickes Smartphone steckt im dritten Türchen

Schon am dritten Tag unseres Weihnachtsgewinnspiels gibt es auch schon ein Smartphone zu gewinnen. Habt ihr Lust, das POCO X4 GT zu eurem neuen täglichen Begleiter zu machen - und das kostenlos? Dann solltet ihr noch ein Stückchen weiterlesen.

Natürlich sollt ihr erst einmal wissen, was alles im X4 GT von POCO steckt. Das Handy bekommt ihr neu ab 379,90 Euro. Das zu verlosende Modell ist schwarz und besitzt 128 GB Speicher. Der effiziente Prozessor schafft ein tolles Spielerlebnis bei weniger Stromverbrauch. Auch für den 5.080 mAh-Akku ist der stromsparende Prozessor Gold wert.

In 46 Minuten habt ihr das Gerät aufgeladen und etwa 22 Stunden könnt ihr damit verbringen Videos zu schauen - auch, wenn diese Zahl vermutlich nicht bei höchster Helligkeit geschafft wurden. Generell wurden CPU, GPU und KI im Vergleich zu Vorgängermodellen verbessert und setzt auf ein Lüftungssystem mit einer großen Dampfkammer.

So sieht das POCO X4 GT aus. Schlicht, modern und edel im Design.

Perfekt für Videos und Spiele ist die maximale Bildwiederholrate von 144 Hz. Dank dem dynamischen Display wird immer die perfekte FPS eingestellt, so spart ihr euch zusätzlich Strom. POCO verspricht helle und satte Farben auf seinem FHD+-Display und bietet darüber hinaus Dolby-Vision- und Dolby-Atmos-Unterstützung sowie HDR10 und eine Augenschutztechnologie an. Das Seitenverhältnis ist dabei 20,5:9, die Größe beträgt 6,6 Zoll in der Bildschirmdiagonale.

Sogar Dolby-Atmos unterstützt dieser kleine Alleskönner.

Bei den Kameras hat das POCO X4 GT eine 64-MP-Hauptkamera, eine Ultraweitwinkelkamera mit 8 MP und eine Makrokamera mit 2 MP zu bieten. Vorn gibt es noch die Selfie-Kamera mit 16 MP. Für kleine Hobby-Fotografen gibt es noch verschiedene Modi, die euch etwa eine Langzeitbelichtung, Nachtmodus, Slow Motion, Zeitraffer oder 4K-Videos ermöglichen. Im Gegensatz zu vielen aktuellen Modellen setzt das X4 GT auf einen seitlichen Fingerabdrucksensor.

Wir bedanken uns herzlich bei Xiaomi für das tolle dritte Adventstürchen. Weitere Produkte gibt es auf der offiziellen Website.

Wenn ihr das POCO X4 GT gewinnen möchtet, müsst ihr nichts weiter tun als uns eure E-Mail-Adresse dalassen. Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit - egal, ob nun mit oder ohne neuem Smartphone.

Einsendeschluss ist der 26.12.2022, um 23:59 Uhr.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten