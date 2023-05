Gewinnt die God of War Ragnarök Jötnar Edition samt Merch-Paket und limitiertem PS5-Controller zum Vatertag!

Heute ist Vatertag und was wäre da passender, als ein schönes Gewinnspiel zu einem der prägenden Vertreter des wachsenden Unter-Genres des Dad-Games? Die Rede ist vom fantastischen God of War Ragnarök, zu dem wir heute, in Zusammenarbeit mit Sony und PlayStation, ein gewaltiges Goodie-Paket im Wert von über den Daumen gepeilt locker 400 Euro schnüren.

Zunächst einmal aber zurück zum Spiel: God of War Ragnarök erschien letzten November, passend, um im Weihnachtsgeschäft kurzen Prozess mit der Konkurrenz zu machen. Das Spiel heimste Bestwertungen noch und nöcher ein und auch unser Chef Martin hatte nur wärmste Worte für das so frostig beginnende Action-Adventure übrig. Er bescheinigte Kratos “Höchstform”. Und Sony ist mit dem Support des Spiels noch nicht am Ende. Erst Anfang April erhielt die opulente Vater-Sohn-Geschichte einen New Game Plus Modus.

Eine Runde geht noch: Ragnarök hat gerade einen New Game Plus Modus bekommen.

Was ist in der Kiste?

Das enthält nicht nur das Spiel in der kostbarsten Version von God of War Ragnarök – der vergriffenen Jötnar Edition –, sondern auch einen schicken God of War Dual Sense Controller und reichlich Merchandise zum Spiel.

Herzstück des Bündels ist natürlich das Spiel selbst, God of War Ragnarök in der eben erwähnten Jötnar Edition. Bild siehe unten – und nicht mit dem Merch-Paket als Ganzes verwechseln. Diese Dinge sind allein in der Jötnar-Edition enthalten. Das Spiel selbst liegt zusammen mit einem Avatar-Set, digitalen Spielinhalten einem digitalen “Dark Horse” Mini-Artbook und einem digitalen Soundtrack als Code für den PlayStation Store bei. Fürs Regal bekommt ihr das hübsche Steelbook.

Kann man schon mal den Überblick verlieren. Das ist ein gewaltiges Paket.

Aufseiten der physischen Dreingaben gibt es drei Anstecknadeln, eine 18cm Vinyl-Schallplatte mit Bear-McCreary-Musik, einem Draupnier-Ring, Broks Würfelset sowie 5 cm große Schnitzereien der Wanen-Zwillinge. Als Fan alter PC-Big-Boxes gefällt mir insbesondere die Yggdrasil-Stoffkarte, wenngleich im Herzen der Box, die als “Schrein der Hüterin des Wissens” gestaltet ist, das eigentliche Highlight steckt: Thors Hammer Mjölnir in einer 40 cm großen Nachbildung, mit der der oder die neue Besitzerin vor dem Schlafzimmerspiegel sicher eine umwerfende Figur macht. Man kann sich wirklich schlechtere Goodies ins Regal stellen!

Wollt ihr einen genaueren Blick darauf werfen, so schaut euch doch Sonys offizielles Unboxing der Jötnar Edition an. Wirklich ein ganz schöner Koffer von einer Special Edition!

Zusätzlich dazu bekommt der Gewinner den limitierten Dual Sense Wireless Controller zu God of War Ragnarök in blau-weiß, mit Bär-und-Wolf-Insignien auf dem Touch-Pad. Das lässt euch unter Garantie nicht besser kämpfen, aber ihr werdet beim Zocken cooler aussehen. Hier ist das gute Stück:

Einer der komplettesten Controller, die jemals gemacht wurden. Kann man nicht genug von haben.

Doch damit wären wir noch lange nicht am Ende. Sony wirft noch weitere wahrscheinliche und unwahrscheinliche Gewinne mit in den Kasten. So bekommt ihr die Leviathan-Axt als Schlüsselanhänger, allerdings können wir nicht bestätigen, dass er euch auf Knopfdruck hinterherfliegt (da muss die Technik doch mittlerweile irgendwas machen können?!). Freut euch stattdessen über die zusätzlichen Decals, ein Lanyard, ein Mini-Poster aus Metall, einen Stift “Hammer” samt dazu passendem Notizbuch, eine Tasse, ein T-Shirt sowie einen Rucksack, damit ihr das Zeug auch verstauen könnt. Und mein Favorit: Eine Eiswürfelform, denn es ist hoffentlich bald Sommer.

Wir bedanken uns bei Sony für den tollen Gewinn und wünschen allen Teilnehmenden viel Glück – auch wenn nur einer das Paket erhalten wird.

Der Einsendeschluss ist Dienstag, der 23.5.2023, um 23:59 Uhr.

