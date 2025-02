Das kleine Headset, das alles kann: Gewinnt ein Pico 4 All-in-One Headset und erlebt fantastische VR-Welten in HD

Heute verlosen wir mal ein wenig VR in Form des kleinen, aber feinen Pico 4 All-in-One Headsets, inklusive Controller, um direkt starten zu können.

Das Pico 4 VR-Headset ist eines der innovativsten Standalone-VR-Headsets auf dem Markt und bietet eine beeindruckende Kombination aus leistungsstarker Hardware, ergonomischem Design und einem wachsenden Angebot an VR-Spielen und -Anwendungen. Mit seinem hochauflösenden Display, der verbesserten Optik und dem komfortablen Tragegefühl richtet sich das Gerät sowohl an VR-Einsteiger als auch an erfahrene Nutzer.

Eines der herausragendsten Merkmale des Pico 4 ist das optische Design. Es nutzt Pancake-Linsen, die für eine schlankere Bauweise und eine bessere Bildqualität sorgen. Dadurch ist das Headset leichter und kompakter als viele andere Modelle, was den Tragekomfort erheblich verbessert. Das Gewicht wird zudem durch das balancierte Design mit dem Akku an der Rückseite gleichmäßig verteilt. Dies reduziert die Belastung auf das Gesicht und ermöglicht auch längere VR-Sessions ohne große Ermüdung.

Ein weiteres Highlight ist das hochauflösende Display. Das Pico 4 besitzt zwei 2,56-Zoll-LCD-Panels mit einer Gesamtauflösung von 4320 × 2160 Pixeln (2.160 × 2.160 pro Auge). Dadurch werden Bilder gestochen scharf dargestellt, was den "Fliegengittereffekt" (Screen-Door-Effect) minimiert. Die Bildwiederholrate von bis zu 90 Hz sorgt für ein flüssiges und angenehmes VR-Erlebnis, während das 105°-Sichtfeld ein immersives Gefühl vermittelt.

Die Tracking-Technologie des Pico 4 ist ebenfalls beeindruckend. Es nutzt ein Inside-Out-Tracking mit vier Kameras, die in das Headset integriert sind. Dadurch wird die Position des Nutzers erfasst, ohne dass externe Sensoren benötigt werden. Die Bewegungserfassung ist präzise und reagiert schnell, was für ein realistisches VR-Erlebnis sorgt. Zusätzlich verfügt das Headset über einen Tiefensensor, der das Environment-Tracking verbessert und Funktionen wie Mixed Reality (MR) ermöglicht.

Ein weiterer Vorteil des Pico 4 ist die Standalone-Funktionalität. Es benötigt keinen externen PC oder eine Konsole, um VR-Erfahrungen zu bieten. Das Headset wird von einem Qualcomm Snapdragon XR2 angetrieben, dem gleichen Prozessor, der auch in der Meta Quest 2 verwendet wird. Mit 8 GB RAM und einem internen Speicher von 128 GB oder 256 GB bietet das Gerät genug Leistung, um selbst anspruchsvolle VR-Spiele flüssig laufen zu lassen. Zudem unterstützt es Wi-Fi 6, was eine schnelle drahtlose Verbindung für Streaming oder Cloud-Gaming ermöglicht.

Das Pico 4 bietet auch PC-VR-Konnektivität über Wi-Fi-Streaming oder USB-C. Dadurch können Nutzer das Headset mit einem leistungsfähigen Gaming-PC verbinden und VR-Spiele über Plattformen wie SteamVR genießen. Dies erweitert das Spieleangebot erheblich und erlaubt es, grafikintensivere Titel zu spielen, die standalone nicht verfügbar wären.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Pico Motion Controllers. Diese wurden speziell für das Pico 4 entwickelt und bieten eine verbesserte Ergonomie sowie ein präzises 6DoF-Tracking (Six Degrees of Freedom). Sie verfügen über kapazitive Touch-Sensoren und Vibrationsfeedback, wodurch die Interaktion in VR noch immersiver wird. Die Controller sind leicht und liegen gut in der Hand, sodass sie sich für lange Gaming-Sessions eignen.

Das Betriebssystem des Pico 4 basiert auf Android und besitzt eine eigene Pico Store-Plattform, auf der Nutzer VR-Spiele und -Apps kaufen können. Die Bibliothek wächst stetig und bietet eine Vielzahl von Spielen und Anwendungen in den Bereichen Gaming, Fitness, Unterhaltung und soziale Interaktionen. Zudem gibt es eine Integration mit TikTok, wodurch VR-Inhalte einfacher geteilt werden können.

Fünf Spiele für das Pico 4, die ihr euch anschauen solltet

Das Pico 4 verfügt über eine stetig wachsende Auswahl an Spielen. Hier sind die fünf wichtigsten und beliebtesten Titel, die man auf dem Gerät spielen kann:

The Walking Dead: Saints & Sinners: Dieses Survival-Horror-Spiel gehört zu den besten VR-Titeln überhaupt. In einer postapokalyptischen Welt voller Zombies müssen Spieler Entscheidungen treffen, Ressourcen sammeln und kämpfen, um zu überleben. Dank der realistischen Physik und der packenden Story ist es ein Must-Play für VR-Fans.

Pavlov Shack: Ein Multiplayer-Shooter, der für seine realistische Waffenmechanik bekannt ist. Pavlov Shack bietet ein intensives taktisches Gameplay und ist besonders für Fans von Ego-Shootern interessant. Das Spiel erinnert an Counter-Strike in VR und ermöglicht spannende Gefechte mit Freunden.

After the Fall: Ein kooperativer VR-Shooter, der in einer postapokalyptischen Welt spielt. Hier kämpft man mit Freunden gegen Horden von Mutanten, sammelt Ausrüstung und verbessert seine Fähigkeiten. Das Spiel bietet actionreiche Schlachten und eine beeindruckende Grafik für ein VR-Headset.

Moss: Ein charmantes Action-Adventure-Spiel, in dem man eine kleine Maus namens Quill steuert. Mit einer Mischung aus Puzzle-Elementen und Kampfmechaniken erzählt Moss eine emotionale Geschichte, die VR-Nutzer in eine wunderschöne Fantasiewelt entführt.

Superhot VR: Ein einzigartiges Action-Puzzle-Spiel, in dem sich die Zeit nur bewegt, wenn sich der Spieler bewegt. Dadurch entstehen strategische Kämpfe, in denen man Kugeln ausweichen und Feinde mit spektakulären Manövern ausschalten kann. Es ist eines der innovativsten VR-Spiele auf dem Markt.

Wenn ihr also das Pico 4 All-in-One-Set gewinnen möchtet, dann müsst ihr eine Frage richtig beantworten:

