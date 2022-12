Gewinnt ein Vinyl-Bundle von Black Screen Records: Dying Light 2 und Plague Tale 1 + 2

Wer ist derzeit der heißeste Komponist von Videospiel-Musik? Laut den Game-Awards ist das aktuell Bear McCreary, der seinen Preis für God of War: Ragnarök bekam und durch Serien wie Battlestar Galactica, Walking Dead oder Terminator bekannt wurde. Dazu kommen zahlreiche Filme, ein Hollywood-Typ wird also dafür gefeiert, dass er sich herabließ, mal für ein Spiel das zu machen, was er sonst auch so tut. Kennt man aus vier Jahrzehnten Gaming-Historie genug.

Nominiert war aber auch Olivier Derivière. Wer das ist? Nun, er ist ungefähr so alt wir McCreary, macht ungefähr so lange schon Musik wie dieser, ist aber durch und durch ein Videospiel-Komponist. Der Franzose fing 2004 mit Obscure an und begann immer mehr die Möglichkeiten des interaktiven Mediums in seine Kompositionen und die Art, wie sie innerhalb dessen nutzbar sind, auszuloten. Mit den Soundtracks für Remember Me, Get Even und jetzt Plague Tale 2 – für das er nominiert war – passte sich die Musik den Handlungen des Spielers nahtlos an, aber auch umgekehrt. Die Musik lenkte durch Instrumentierung, Lautstärke und Intensität den Spieler in gewisse Richtungen. Derivière ist einer der Komponisten, die ihr lange nicht interaktives Element eines Spiels nehmen und Wege suchen, diese Passivität aufzubrechen.

In diesem Zusammenhang ist dieses Gewinnspiel ja fast schon ein Rückschritt für den innovativen Komponisten: Es gibt wohl weniges, was so statisch ist wie physikalische Tonträger, egal ob CD oder Vinyl. Aber da Vinyl aktuell eine vielleicht einzigartige Wiederbelebung eines eigentlich schon toten Mediums durchmacht und zig Gaming-Soundtracks darauf erscheinen, ruhen sich auch Derivières Soundtracks ein wenig darauf aus und Black Screen Records aus Köln ist so nett einige seiner Werke hier als Bundle zu verlosen. Das Bundle enthält die drei Doppel-LPs Dying Light 2, Plague Tale: Innocence und Plague Tale: Requiem.

Black Screen Records ist eines der führenden Labels für Videospiel-Soundtracks und hat seit dem 2015er Debut mit New’n’Tasty: Oddworld über 100 Soundtracks aller Art aufgelegt. Darunter sind Klassiker wie Another World und Indies wie VA-11 HALL-A. Schaut auf die Website von Black Screen Records, was so im Angebot ist oder, wenn ihr in Köln seid, geht doch mal in den Laden POPSUB, wo ihr Brettspiele, Figuren und auch zahlreiche Black Screen Records Platten findet.

