Gewinnt einen Sonos Era 100 Wireless Lautsprecher, um mit schickem Sound ins neue Jahr zu starten!

Sonos ist ein Name, der fast schon synonym für kabellose Lautsprecher und digitale Musikübertragung steht. Die Pioniere aus Santa Barbara bauen seit fast 20 Jahren kleine Lautsprecher aller Art, zunehmend immer mehr vernetzt und als Hausbeschallung aus einer Hand für lange Zeit ungeschlagen.

Zuletzt gab es ein paar Probleme mit der App, um die Lage mal kurz und verharmlosend zusammenzufassen. Man veröffentlichte eine neue App, nichts lief mehr so richtig und man ist immer noch dabei Wiedergutmachung zu liefern. Hätte besser laufen können und in einer Mischung aus firmenweitem Mea Culpa und noch immer laufender Beseitigung der selbstverursachten Schäden ist man am Aufräumen. Besserung wird praktisch jeden Tag gelobt und ihr könnt daran teilhaben, indem ihr mitspielt und den Sonos Era 100 gewinnt.

Der Lautsprecher an sich ist fantastisch und er hat eine ganze Reihe von Features, die ihn auszeichnen: Die Sonos Era 100 bietet euch einen beeindruckenden Sound, der trotz ihrer kompakten Größe jeden Raum erfüllt. Egal, ob ihr Musik hört, Filme schaut oder Podcasts genießt – die Klarheit und die Tiefe des Sounds werden euch überraschen. Dank der Trueplay-Technologie passt sich die Era 100 automatisch an die Akustik eures Raumes an. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass der Klang immer optimal ist, egal wo ihr die Lautsprecher aufstellt. Die Era 100 könnt ihr ganz einfach mit anderen Sonos-Lautsprechern in eurem Zuhause verbinden. So könnt ihr in jedem Raum dieselbe Musik hören oder in verschiedenen Räumen unterschiedliche Inhalte genießen.

Bluetooth und Wi-Fi sind auch dabei. Ihr könnt die Era 100 über Wi-Fi, AirPlay oder Bluetooth nutzen. So bleibt ihr flexibel – egal, ob ihr Streaming-Dienste wie Spotify oder eure eigenen Playlists direkt vom Smartphone abspielen wollt. Mit integrierter Sprachsteuerung (unterstützt Alexa und Sonos Voice Control) könnt ihr die Lautsprecher bequem per Sprache bedienen. Sagt einfach, was ihr hören möchtet, und die Era 100 erledigt den Rest. Die Era 100 fügt sich mit ihrem schlanken, zeitlosen Design in jede Einrichtung ein. Ihr könnt die Era 100 auf zwei Arten anschließen: entweder drahtlos oder mit dem Line-In-Adapter, um externe Geräte wie Plattenspieler anzuschließen. So könnt ihr eure Lieblingsalben in bester Qualität genießen.

Wenn ihr also den Sonos Era 100 gewinnen möchtet, dann beantwortet einfach diese Frage:

