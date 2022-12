Gewinnt einen von drei Aerosoft-Gutscheinen im Wert von jeweils 100,- Euro!

Genau zehn Tage sind es noch bis Heiligabend und heute habt ihr die Chance, einen von drei Gutscheinen im Wert von jeweils 100,- Euro zu gewinnen. Die Gutscheine können zwei Jahre lang im Aerosoft-Shop beim Kauf von Aerosoft-Artikeln eingelöst werden. Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr euch in die nachfolgende Maske eintragen – was ihr nicht nur bei diesem, sondern allen anderen Gewinnspielen unseres Adventskalender bis zum 26. Dezember tun könnt.

Aerosoft ist Simulations-Kennern seit mehr als 30 Jahren schon ein Begriff: Nachdem unter dem Namen zunächst Hardware und Erweiterungen für Microsofts Flight Simulator verkauft wurden, vertreibt das Unternehmen inzwischen auch eigene Spiele, darunter OMSI 2 sowie das vor kurzem erschienene City Bus Manager, und ist mit zum Beispiel Autobahnpolizei Simulator 3 auch auf aktuellen Konsolen unterwegs.

Und falls ihr wissen wollt, für welche zukünftigen Spiele ihr die Gutscheine im kommenden Jahr benutzen könnt: 2023 sollen unter anderem Fernbus Simulator auf PS5 und Xbox Series X/S, SubwaySim Hamburg, CityDriver und Heavy Duty Challenge veröffentlicht werden.

Aerosoft hält dabei auch an seinen Wurzeln fest und betreut nach wie vor Simulations-Puristen, die mit Flight Simulator oder X-Plane den Luftraum erkunden. So erhaltet ihr im Shop nicht nur die aktuelle Early-Access-Version von X-Plane 12, sondern mit dem Honeybomb Throttle sowie dem Honeycomb Yoke auch dazu passende Hardware.

Der Einsendeschluss ist der 26.12.2022, um 23:59 Uhr.

