Gewinnt eure Wunschversion von Bau-Simulator und Police Simulator: Patrol Officers

Und auch am neunten Dezember-Tag könnt ihr gewinnen, diesmal den Police Simulator: Patrol Officers sowie den Bau-Simulator von astragon Entertainment – beide jeweils fünfmal für PC, PlayStation 5, PlayStation 4 sowie Xbox-Plattformen. Bis zum 26. Dezember könnt ihr euch dafür in den Adventskalender am Ende des Artikels eintragen. Das gilt auch für alle anderen Gewinnspiele, die im Rahmen des Adventskalenders starten oder bereits gestartet sind.

Abenteuer Alltag: Wenn ihr euch als Polizist auf möglichst realitätsnahe Art einen Namen machen wollt, dann seid ihr in der fiktiven Kleinstadt Brighton (nicht in Großbritannien, sondern an der Küste Nordamerikas) genau richtig. Wie der Name des Spiels schon sagt, geht ihr dort zunächst auf Streife, um Strafzettel auszuteilen und Raser aufzuhalten.

Später bearbeitet ihr dann größere Delikte und klärt zum Beispiel Diebstähle sowie Überfälle auf. Ein optionaler Hardcoremodus für erfahrene Spieler, Online-Koop für Gleichgesinnte sowie für die Zukunft geplante kostenpflichtige und auch kostenlose Downloadinhalte runden die virtuelle Polizeiarbeit ab.

Oder zieht es euch eher ins Baugewerbe? Das könnt ihr im Bau-Simulator ebenfalls kooperativ kennenlernen – bis zu viert sogar, um euch auf zwei Open-World-Karten vom einfachen Angestellten bis zum Baulöwen hochzuarbeiten. Technisch und spielerisch wurde der aktuelle Teil dabei komplett überarbeitet, sodass euch jetzt ein modernes Missionssystem samt fließendem Tag-/Nachtwechsel erwartet und ihr nicht nur das Firmengelände, sondern auch die Fähigkeiten eures Alter Ego verbessern könnt.

Für eine große Portion Realismus sorgen dabei mehr als 70 lizenzierte Fahrzeuge beziehungsweise Maschinen und Ausrüstung von 25 namhaften Herstellern. Dazu zählen unter anderem Bobcat, MAN, MEILLER Kipper, Caterpillar und Liebherr sowie zum ersten Mal auch Scania, DAF und viele weitere. Virtuelle Arbeitskleidung erhält euer Charakter von Engelbert Strauss.

Einsendeschluss ist der 26.12.2022, um 23:59 Uhr.

