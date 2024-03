Gezinkte Pokerblätter bringen Indie-Hit Balatro unglaublichen Erfolg ein

Ihr seid auf der Suche nach dem nächsten Indie-Hit? Balatro begeistert aktuell die Deckbuilder-Freunde unter euch und hat heute einen krassen Meilenstein erreicht. Über eine Million Mal hat sich das Poker-Rollenspiel mit Roguelike-Elementen verkauft.

Balatro hat ein besonders gutes Blatt ausgeteilt bekommen

Für diese "Unterstützung und den Enthusiasmus der Spieler weltweit", sei LocalThunks CEO Harvey Elliott besonders dankbar. "Der Erfolg des Spiels ist ein Beweis für die Qualität und Kreativität, die der Indie-Sektor liefern kann, und beweist, dass selbst in unsicheren Zeiten innovative Spiele florieren können", so Elliott in einem Statement. "Wir danken allen Spielern, die uns bei diesem Abenteuer begleitet haben, von ganzem Herzen."

Wirklich fassen, kann er den Erfolg von Balatro nicht. "Ich bin überglücklich, dass so viele Leute Spaß mit meiner albernen Kreation hatten. Ich bin so glücklich, dass ich meine Leidenschaft als Beruf weiter ausüben kann. Ich danke euch", so der Entwickler.

Auf Steam ist Balatro mit 97 Prozent als "äußerst positiv" bewertet und in den ersten 10 Tagen nach dem Release am 20. Februar 2024 verkaufte sich das Spiel bereits 500.000 Mal. Auch auf Metacritic erfreut sich das Kartenspiel über einen 90er-Score. In einigen Ländern wurde der Titel allerdings aus dem Verkauf gezogen.

This morning Balatro hit a momentous milestone...



ONE MILLION COPIES SOLD!



This morning Balatro hit a momentous milestone...

ONE MILLION COPIES SOLD!

We still have some fun things planned for the future, but for now... pic.twitter.com/S7PEb0qjeG — Balatro (@BalatroGame) March 18, 2024

In Balatro spielt ihr Poker, jedoch könnt ihr eure Decks mit zusätzlichen Karten verbessern. So ganz nach den Regeln spielt ihr dabei also nicht, dafür entdeckt ihr spannende Kombinationen und erlebt das Spiel auf eine völlig verquirlte Art. Eine mobile Version des Spiels ist bereits in Arbeit.