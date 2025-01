Ghost of Tsushima: Legends - Anime-Adaption soll 2027 erscheinen

Das beliebte Samurai-Spiel Ghost of Tushima bekommt eine eigene Anime-Adaption. Das Spiel, das mit seiner interessanten Optik und packenden Erzählung Millionen von Fans begeisterte, wurde bereits mit dem Koop-DLC Ghost of Tsushima: Legends erweitert. Nun stehen gleich mehrere neue Projekte rund um das Franchise an – darunter ein Anime, ein Nachfolger und ein Film.

Ghost of Tsushima Genre: Open-World-Action-Adventure

Plattform: PS4, PS5, PC

Release: 17. Juli 2020

Entwickler / Publisher: Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment

Anime-Adaption offiziell angekündigt

Auf der diesjährigen CES wurde die Anime-Serie offiziell angekündigt. Sie basiert auf Ghost of Tsushima: Legends und wird in einer Zusammenarbeit von Aniplex und Crunchyroll produziert. Regie führt Takanobu Mizuno, bekannt durch seine Arbeit an Star Wars: Visions – "The Duel". Das Drehbuch stammt von Gen Urobuchi, während Kamikaze Douga als Studio verantwortlich zeichnet. Für den Soundtrack ist Sony Music zuständig. Die Veröffentlichung der Serie ist für 2027 geplant.

Ghost of Yotei erscheint schon dieses Jahr

Mit Ghost of Yotei erwartet Spieler indes ein direkter Nachfolger, der für das Jahr 2025 angekündigt wurde. Das neue Abenteuer führt die Spieler in die Region Hokkaido, genauer gesagt an den Berg Yōtei, und spielt im Jahr 1603, über 300 Jahre nach den Ereignissen des Originals. Laut Entwickler Sucker Punch wird die Fortsetzung nicht nur eine neue Hauptfigur, sondern auch eine völlig neue Geschichte und Umgebung bieten. In einem Beitrag auf dem PlayStation Blog erklärte Andrew Goldfarb, Kommunikationsmanager bei Sucker Punch, dass das Spiel "einen neuen Protagonisten, eine neue Geschichte und eine neue Region Japans, die es zu erkunden gilt" bietet. "Während wir heute noch nicht in die Einzelheiten der Geschichte eintauchen, können wir verraten, dass Atsus Reise im Jahr 1603 stattfindet, mehr als 300 Jahre nach den Ereignissen von Ghost of Tsushima", schrieb er.

"Unsere Geschichte spielt in der Umgebung des Mount Yōtei, einem hohen Gipfel im Herzen von Ezo, einem Gebiet Japans, das in der Gegenwart als Hokkaido bekannt ist."

Selbst auf der großen Leinwand möchte sich das Franchise etablieren. Ein Ghost of Tsushima-Film ist derzeit noch in Produktion und wird von Chad Stahelski, dem Regisseur von John Wick: Kapitel 4, umgesetzt. Mit der Kombination aus Anime, Nachfolger und Filmprojekten soll das Franchise weiterhin in der Gaming-community präsent bleiben.