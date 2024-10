Ghost of Tsushimas Welt war zu repetitiv - Yotei macht es besser

Ghost of Tsushima, das Stealth-Rollenspiel von Entwickler Sucker Punch, machte bereits vieles richtig - aber eben nicht alles. Vergangene Fehler in der offenen Welt soll Ghost of Yotei nicht mehr machen. Diese sei einigen Spielern zu repetitiv gewesen.

Ghost of Yotei nimmt sich Kritik zu Herzen

Der Nachfolger nimmt sich vor, hier aus den vergangenen Problemen zu lernen. Die offene Welt, so sagen es Nate Fox und Jason Connell von Sucker Punch, soll diesmal abwechslungsreicher werden. In einem Interview mit der New York Times sprechen die Creative Directors von Ghost of Tsushima über diese Entwicklung.

"Eine Herausforderung bei der Entwicklung eines Open-World-Spiels ist die Wiederholung der gleichen Dinge", sagt Connell. "Wir wollten einen Ausgleich dazu schaffen und einzigartige Erlebnisse schaffen."

Man wolle nicht, dass Spieler sich in der offenen Welt erneut durch wiederholende Aufgaben und Aktivitäten langweilen. In Yotei könnt ihr mit Protagonistin Atsu Nahkampfwaffen und Schusswaffen nutzen, was bereits etwas mehr Freiheiten mit sich bringt. Zudem sollt ihr die Geschichte über die Rache eines Außenseiters besser steuern können.

Die Welt besteht zum großen Teil aus Grasland und Tundra und wurde von der Region rund um den Berg Yotei und den Toya-See beeinflusst. Das Team war dafür sogar vor Ort. "Ich saß dort zwei Stunden lang und starrte einfach nur auf den Berg. Es war atemberaubend", so Connell. Auch im Shiretoko-Nationalpark im Nordosten von Hokkaido konnten die Entwickler ein paar Einblicke mitnehmen.

"Im Park muss man sich ein Video ansehen, das einen über die Gefahren durch Bären aufklärt", erklärt Fox. "In diesem unglaublich schönen Park mit seinen zerklüfteten Felsen und dem Wasser zu sein, aber gleichzeitig zu wissen, dass es dort gefährliche Bären gibt, war elektrisierend. Wir haben uns bemüht, dieses Gefühl der Gefahr in das Videospiel zu bringen."

Ghost of Yotei spielt etwa 100 Jahre nach den Geschehnissen in Tsushima. Das Spiel soll 2025 für die PlayStation 5 erscheinen.