Ghost of Yotei: Weitere Spin-offs sind nach der Fortsetzung geplant

Nach Ghost of Tsushima kommt Ghost of Yōtei. Und danach? Entwickler Sucker Punch spricht über die Zeit nach der Fortsetzung des Open-World-Action-Adventures. Diese sieht weitere Spin-offs zum Franchise vor.

Ghost of Yōtei erzählt eine völlig neue Geschichte

In einem Interview mit der New York Times sprechen die Creative Directors von Ghost of Yotei, Nate Fox und Jason Connell, über Ghost of Yōtei. Die Fortsetzung spielt mehr als 300 Jahre nach dem ersten Teil. Ghost of Tsushima folgte den Geschehnissen der mongolischen Invasion der japanischen Insel Tsushima im Jahr 1274. Dabei könnt ihr die Insel zu Fuß, kletternd oder auf dem Pferd erkunden, Gegenstände und Ressourcen sammeln und gegen die Invasoren kämpfen.

Ghost of Yōtei spielt im Jahr 1603 in der Gegend rund um den Berg Yōtei herum. Zu dieser Zeit "befand sich dieses Gebiet außerhalb der Herrschaft Japans und war erfüllt von weitläufigen Graslandschaften, verschneiten Tundren und unerwarteten Gefahren. Es ist weit entfernt von den organisierten Samurai-Clans, die in Tsushima lebten, und es ist der Schauplatz für eine originelle Geschichte", heißt es im PlayStation-Blog.

Fox und Conell sprachen im Interview über das neue Spiel. "Als wir anfingen, an einer Fortsetzung zu arbeiten, war die erste Frage, die wir uns stellten: 'Was ist die DNA eines Ghost-Spiels?'", so Fox und hat auch gleich eine Antwort parat. "Es geht darum, den Spieler in die Romantik und Schönheit des feudalen Japans zu versetzen."

Das Team von Sucker Punch besuchte sogar den Berg Yōtei und den Shiretoko-Nationalpark in Hokkaido, um sich Inspiration für das Spiel zu holen und Audio-Samples zu sammeln.

"Im Park muss man sich ein Video ansehen, in dem man über die Gefahren durch Bären aufgeklärt wird", so Fox. In diesem unglaublich schönen Park mit seinen zerklüfteten Felsen und dem Wasser zu sein, aber gleichzeitig zu wissen, dass es dort gefährliche Bären gibt, war elektrisierend. Wir bemühen uns, dieses Gefühl der Gefahr in das Videospiel zu bringen."

Im Artikel wird zudem darauf hingewiesen, dass das Franchise zu Ghost of Tsushima nach Yōtei "mindestens einen Film und weitere Spin-offs umfassen wird". Ghost of Yōtei selbst wird im Jahr 2025 veröffentlicht.