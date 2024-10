Glitch im Silent Hill 2 Remake blockiert Spielfortschritt

Zurzeit kursiert ein wirklich ärgerlicher Glitch im Silent Hill 2 Remake und sorgt bei den Spielern für Probleme. Fans warnen nun vor einem Bug im Brookhaven Hospital, der den Spielfortschritt blockieren könnte. Besonders betroffen ist eine Interaktion auf der dritten Etage nach dem Besuch des Dachs, die fatale Folgen haben kann.

Bug im Brookhaven Hospital blockiert den Spielfortschritt

Der Bug sorgt dafür, dass Spieler nach dem Besuch des Daches durch eine unscheinbare Interaktion an einen früheren Speicherpunkt zurückteleportiert werden. Die Folge ist, dass Spieler nicht weiter den neuen Bereich erkunden können. Nach der Szene auf dem Dach werdet ihr zurück auf die dritte Etage gebracht, aber nun heißt es: Vorsicht! Geht nicht zurück zur Tür mit dem Bullauge und interagiert nicht mit ihr. Spieler haben leider festgestellt, dass sie beim erneuten Interagieren mit der Tür wieder an ihren alten Speicherpunkt gebracht werden, wodurch der gesamte weitere Spielfortschritt blockiert wird. Dies führt dazu, dass ihr den neu freigeschalteten Bereich nicht betreten könnt, was den Spielfortschritt erheblich beeinträchtigt.

Manuelles Speichern und das Meiden der Tür-Interaktion

Auf Reddit und anderen Plattformen haben sich Spieler über den Glitch ausgetauscht und sich darauf geeinigt, dass man unbedingt manuell speichern sollte, bevor man das Dach betritt. Es wird dringend empfohlen, die Interaktion mit der Tür nach dem Dachbesuch komplett zu ignorieren, um den Bug zu vermeiden. Sollte man jedoch versehentlich in den Glitch geraten, besteht noch die Möglichkeit, durch das Laden eines Auto-Saves oder eines vorherigen Speicherstands das Problem zu beheben. Bisher hat sich das Entwicklerstudio Bloober Team jedoch noch nicht offiziell zu dem Problem geäußert, geschweige denn einen Fix angekündigt.

Silent Hill 2 Remake hat trotz des Glitches große Erfolge erzielen können, mit über 1 Million verkauften Exemplaren seit dem globalen Release am 8. Oktober 2024. Spieler sollten dennoch vorsichtig sein und die Community-Tipps beachten, um frustrierende Situationen zu vermeiden. Fans hoffen auf ein baldiges Update von Bloober Team, das dieses lästige Problem beheben wird.