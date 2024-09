Glorious' neue Tastatur GMMK 3 bietet mehr als eine Milliarde Kombinationsmöglichkeiten

Glorious Gaming hat mit der GMMK 3 seine neueste Tastatur angekündigt.

Diese soll besonders durch ihre zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten begeistern, insgesamt gebe es mehr als eine Milliarde möglicher Konfigurationen.

Viel Auswahl, viel Individualisierung

Dabei geht es nicht nur um die Ästhetik, sondern gleichermaßen um das Tippgefühl und die Leistung.

Grundsätzlich gibt es die GMMK 3 etwa in drei verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Verbindungsoptionen.

Die GMMK 3 und GMMK 3 HE gibt es als 65%-, 75%- und 100%-Variante mit kabelgebundener Verbindung (8.000 Hz Polling beim HE-Modell). Die GMMK 3 Pro und die Pro HE sind in den gleichen Größen verfügbar und bieten eine kabelgebundene Verbindung (auch hier 8.000 Hz Polling beim HE-Modell), außerdem noch Wireless 2,4 GHz und Bluetooth 5.2.

Anpassen könnt ihr wiederum den oberen und unteren Rahmen, den Drehknopf, ein Badge, das USB-Kabel, die Keycaps und die Switch-Platte.

So bestimmt ihr, ob die Tastatur etwa weich oder gedämpft ist, laute oder laut und so weiter. Es gibt insgesamt 14 verschiedene Switches dafür, darunter Hall-Effect-Switches. Und natürlich zahlreiche verschiedene Farben!

Der Preis für die GMMK 3 beginnt bei 149,99 Euro, für die GMMK 3 HE bei 219,99 Euro, die GMMK 3 Pro bei 279,99 Euro und die GMMK 3 Pro HE bei 349,99 Euro.

Verfügbar ist das Sortiment direkt bei Glorious Gaming, bei Amazon und bei CaseKing und später auch im Fachhandel.