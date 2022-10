Goat Simulator 3 schafft es mit einem abgefahrenen Skin zu Fortnite

Falls ihr eine ungewöhnliche, humanoide Ziege bei Fortnite entdeckt habt, dann liegt es vielleicht daran, dass ihr bereits den verrückten Goat Simulator 3 in eurer Epic Bibliothek habt. Denn alle, die sowohl das zweite Spiel des Goat Simulators, als auch Fortnite auf dem gleichen Epic-Account haben, erhalten den "A Goat"-Skin ab sofort bis zum 30. September 2023. Vorbestellungen sind aktuell nicht nur für Epic, sondern auch im Xbox- und PlayStation-Store möglich. Aber auch Spielerinnen und Spieler, die sich Goat Simulator 3 nicht kaufen, werden den Skin im Item-Store von Fortnite finden. Das wird aber erst ab dem 26. November 2022 der Fall sein.

Zum etwas verrückten Design sagt Elin Hamberg, Lead Artist bei Coffee Stain North, folgendes: "Wir wissen, dass Pilgor aus dem Goat Simulator 3 in ihrer 'A Goat'-Fortnite-Form anders aussieht, aber unser typischer Ansatz des Hyperrealismus passte einfach nicht in dieses helle und bunte Spiel. Ihre Ankunft in dieser neuen Welt bedeutete, ihr einen Fortnite-Twist zu verpassen - und Muskeln. Wenn der Gedanke, sich in einen fragwürdig benannten Halb-Ziege-Halb-Mensch-Hybriden zu verwandeln, der ein Crop-Top mit Stoffpuppenaufdruck trägt, immer noch dein Ding ist – dann genieße es in vollen Zügen. Wir werden dich nicht dafür verurteilen."