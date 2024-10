God of War: Der für Battlestar Galactica bekannte Ronald D. Moore ist neuer Showrunner der Serie

Amazon hat Ronald D. Moore als neuen Showrunner für die geplante Serienadaption von God of War verpflichtet.

Die Neuigkeit folgt auf kürzliche Berichte über den Rückzug des bisherigen Showrunners Rafe Judkins .

Moore bringt Erfahrung zu God of War

Mit Ronald D. Moore holt man sich jedenfalls eine Menge Erfahrung mit an Bord. Unter anderem arbeitete dieser an den Star-Trek Serien The Next Generation, Deep Space Nine und Voyager, bevor er die Neuauflage von Battlestar Galactica aus dem Jahr 2004 entwickelte.

Von ihm stammen außerdem Serien wie Outlander und For All Mankind, Letzteres läuft seit 2019 bei Apple TV.

Some really exciting updates for all you fans 💪🏽https://t.co/3a1E0QOaVs — Asad Qizilbash (@aqizil) October 23, 2024

Cory Barlog, Creative Director beim God-of-War-Studio Sony Santa Monica, bleibt weiterhin als ausführender Produzent mit an Bord. Dasselbe gilt auch für Asad Qizilbash von PlayStation Productions, der die Neuigkeit von Moores Beteiligung in sozialen Medien teilte. Im Team bleiben zudem noch Carter Swan, Sonys Hermen Hulst und Vertigos Roy Lee. Der bei Sony Santa Monica tätige Jeff Ketcham ist als Co Executive Producer beteiligt.

Angekündigt hatte Sony die Serienadaption von God of War bereits im Dezember 2022. Damals hieß es, die Serie werde Kratos' "gefährlicher Reise mit seinem entfremdeten Sohn" folgen, um den letzten Wunsch seiner Frau zu erfüllen, "ihre Asche vom höchsten Gipfel zu streuen".

"Kratos erkennt jedoch bald, dass es sich bei der Reise um ein episches Abenteuer handelt". Eines, "das das Band zwischen Vater und Sohn auf die Probe stellt und Kratos zwingt, gegen neue Götter und Monster um das Schicksal der Welt zu kämpfen".

Ob der Austausch des Showrunners irgendwelche weitgehenden Auswirkungen hat, bleibt erst einmal unklar. Ebenso wenig wissen wir, wann mit der Serie zu rechnen ist. Geht aber erst einmal davon aus, dass es noch eine Weile dauern wird.