God of War: Kommt zum 20. Jubiläum die Remastered-Collection?

Ende 2023 kamen erste Berichte auf, dass Sony an einer Remastered-Collection der God of War-Trilogie arbeitet. In den letzten Tagen tauchten erneut Gerüchte auf, die auf das 20. Jubiläum des Franchise eingehen und Hinweise auf die Collection bieten könnten. Das wäre die perfekte Gelegenheit für Sony, die lang erwartete Neuauflage anzukündigen.

Insider-Leaks deuten auf die Ankündigung des God of War-Remasters im März 2025 hin

Für die ersten Gerüchte im Jahr 2023 war der "Xbox-Era"-Mitgründer Nick Baker verantwortlich. Damals konnte Baker noch nichts Genaueres zur Ankündigung des Remasters sagen. Durch die Leaks von Lunatic Ignus könnten sich nun Nick Bakers Vermutungen bestätigen.

Laut den Leaks von Lunatic Ignus soll die Collection in Zusammenarbeit zwischen Sony Santa Monica und Nixxes Software entstehen. Wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, soll das Remaster auf den Plattformen PlayStation 5 und dem PC erscheinen. Der Insider Lunatic Ignus deutete an, dass eine offizielle Ankündigung wohl erst bis März 2025 auf sich warten lassen wird. Neben der Original-Trilogie soll auch der Titel God of War: Ascension von 2013 in der Collection enthalten sein.

Skepsis gegenüber Leaks: Lunatic Ignus in der Kritik

Viele Nutzer auf Reddit sind nicht von den Leaks von Lunatic Ignus überzeugt und weisen darauf hin, dass nicht alle Leaks von Ignus korrekt waren. Deswegen sollte man seine Leaks mit großer Skepsis betrachten. Allerdings hatte Lunatic Ignus in der Vergangenheit bereits korrekte Leaks veröffentlicht, wie zum Beispiel beim Spiel Black Myth: Wukong. Die Gaming-Community ist voller Spekulationen und Gerüchte, daher sollten solche Informationen immer mit Vorsicht behandelt werden, auch wenn Sony sicherlich zum 20. Jubiläum eine Überraschung für die Fans der Reihe bereithalten wird.

Es ist sicher, dass Fans der Reihe hoffen, dass Ignus' Leaks sich als wahr erweisen und Sony 2025 die Gerüchte endlich bestätigt. Eine Remastered-Collection wäre sicherlich ein cooles Geschenk für die Fans zum 20-jährigen Jubiläum der Serie. Bis zu einers offiziellen Bekanntgabe müssen sich Fans wohl noch gedulden. Wie fändet ihr eine Remastered-Collection der God of War-Trilogie?