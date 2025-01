God of War: Haut Kratos bald in Ägypten Göttern auf die Mütze? Leaker gibt Hinweise darauf, dass Sony und Santa Monica Studio Schauspieler aus dem Nahen Osten casten

Ein God of War-Titel wäre kein God of War-Titel ohne sein mythologisches Setting. Nach den ersten Teilen, die sich mit der griechischen Mythologie befassten, und den letzten beiden Spielen, in denen es um die nordische Mythologie ging, benötigt der neue God of War-Teil einen Tapetenwechsel. So brodelt die Gerüchteküche der Fans: Welche Mythologie wird nun von den God of War-Entwicklern aufgegriffen? Ein neues Gerücht deutet darauf hin, dass Kratos bald nach Ägypten wandert und dort bei einigen Göttern und Legenden auf den Putz haut.

God of War Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS4, PS5

Release: 20. April 2018

Entwickler / Publisher: SCE Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment

Casting im Nahen Osten

Der bekannte Insider DanielRPK behauptet auf seinem Patreon-Account genau dies: Der nächste God of War-Teil soll sich mit der ägyptischen Mythologie befassen. "Sony castet Schauspieler aus dem Nahen Osten für ein unbekanntes AAA-Spiel, bei dem es sich wahrscheinlich um das nächste God of War handeln wird, das die ägyptische Mythologie erforscht", heißt es in seinem Bericht.

Außerdem spekuliert Insider Gaming, dass Santa Monica Studio aktuell Schauspieler aus dem Nahen Osten für ein neues Projekt sucht. Es könnte sich zwar um ein anderes Spiel handeln, aber es wäre ein starkes Indiz dafür, dass Kratos bald Pyramiden sehen wird. Eine offizielle Bestätigung steht jedoch zurzeit noch aus.

Bereits in der Vergangenheit angedeutet

Schon in der Vergangenheit gab es erste Hinweise darauf, dass God of War einmal nach Ägypten führen könnte. Erste Konzeptzeichnungen von God of War (2018) deuteten an, dass Ägypten als Setting in Betracht gezogen wurde. Auch Creative Director Cory Barlog sprach in Interviews darüber, dass das Team einst eine ägyptische Welt in Erwägung zog. "Ich glaube, der erste Vorschlag, den ich gemacht habe, war Kratos, der durch die Wüste läuft – weil wir anfangs Ägypten im Kopf hatten", erklärte Barlog. Die Entwickler entschieden sich schließlich für die nordische Mythologie. Doch jetzt könnten alte Konzeptideen vielleicht ihren Moment haben und einen der neuen God of War-Teile inspirieren.

Trotz der vielen Spekulationen und Gerüchte ist nicht sicher, ob Kratos sich nun wirklich nach Ägypten begeben wird oder ob Santa Monica Studio an einem ganz anderen Projekt arbeitet. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, könnten Fans eine sandige Reise durch Pyramiden, Tempel und uralte Wüstenlandschaften erleben. Bis dahin bleibt abzuwarten, ob Santa Monica Studio oder Sony bald neue Details preisgeben.