God of War: Nächster Teil könnte eine völlig neue Seite von Kratos zeigen - Angeblich geht es nach Griechenland, wo das Prequel das Verhältnis zwischen Zeus und seinem Sohn zeigt

Mit God of War Ragnarök wurde Kratos' Abenteuer im hohen Norden beendet. Bei dem nächsten God of War soll es sich angeblich um ein Prequel oder einen kompletten Neustart der Geschichte handeln. Für den jungen Kratos soll es dabei nach Griechenland gehen. Wie Leaker Tom Henderson erklärt, seien die Gerüchte rund um ein Setting in Ägypten falsch.

God of War Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS4, PS5

Release: 20. April 2018

Entwickler / Publisher: SCE Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment

Eine Reise in die Vergangenheit?

Nachdem sich Kratos mit den Göttern und Wesen der nordischen Mythologie angelegt hat, fragen sich die Fans zurecht, wie es mit dem bärtigen Krieger weitergeht. Wenn Hendersons Bericht der Wahrheit entspricht, geht es allerdings nicht mehr wirklich weiter, sondern vielmehr zurück. In einer Art Prequel soll es wieder um den jungen Kratos gehen, ein Vater dürfte er sicherlich noch nicht sein.

Im Insider Gaming Weekly Podcast meldet sich Henderson zu Wort, als es um Spekulationen rund um das nächste Spiel der God-of-War-Reihe ging. Wie er erklärt, habe der gut informierte Branchenkenner einen Hinweis von einer Quelle erhalten, dass es nicht wie von vielen vermutet nach Ägypten geht.

In einem Abstecher nach Griechenland soll vor allem um die Beziehung zwischen Kratos und seinem Vater Zeus in den Vordergrund gerückt werden. Damit gäbe es zumindest wieder Potenzial für einen emotionalen Konflikt, der über brutal ausgelebte Rachegelüste hinausgeht.

Laut dem Co-Moderator des Podcasts sollen auch Remaster-Versionen der ursprünglichen Teile in Auftrag gegeben worden sein. Dabei sollen die Neuauflagen von den ersten drei Spielen sowie God of War: Ascension und die PSP-Ableger Chains of Olympus und Ghost of Sparta durch eine Zusammenarbeit von Entwickler Santa Monica Studios und Nixxes Software entstehen. Diese Projekte seien inzwischen sogar ziemlich weit fortgeschritten.

Eine offizielle Ankündigung für all diese Spiele gibt es bisher nicht, jedoch wird im Podcast eine Vermutung hierzu aufgestellt. Die Reihe feiert dieses Jahr ihr 20. Jubiläum, was ein perfekter Anlass für eine Enthüllung wäre. Bis spätestens März 2025 müsst ihr den Insidern zufolge auf offizielle Neuigkeiten warten.