God of War Ragnarök: Alle Aufträge abschließen (Ratataten: Sorge, Arroganz, Bitterkeit, Perfektionismus, Gegner)

Die Aufträge in God of War Ragnarök sind eine Kategorie von Nebenmissionen, die in den meisten Fällen unauffällig im Hintergrund laufen.

Man kennt diese begleitende Checklistenform aus anderen Spielen und auch Ragnarök möchte euch mit derlei Progression bei der Stange halten. "Töte 100 Monster X" oder "Benutze 100x Fertigkeit Y", das ist die übliche Form der meisten Aufträge, nur dass sie dreigeteilt ablaufen, und zwar in den Stufen Bronze, Silber und Gold.

Es gibt auch andere, "handfeste" Aufträge mit einem klaren Ziel, die wir nach und nach ergänzen werden. Ansonsten findet ihr hier die Unterteilung der Aufträge mit den Voraussetzungen, die für alle drei Stufen zu erfüllen sind.

Alle Aufträge in GoW Ragnarök

Springe zu:

Ratataten: Sorge

Bronzestufe: 9 Runen lesen

Silberstufe: 12 Runen lesen

Goldstufe: 15 Runen lesen

Bronzestufe: 10 Nornentruhen öffnen (Belohnung: 400 Kratos-EP)

Silberstufe: 15 Nornentruhen öffnen (Belohnung: 600 Kratos-EP)

Goldstufe: 20 Nornentruhen öffnen (Belohnung: 800 Kratos-EP)

Bronzestufe: 30 legendäre Truhen öffnen (Belohnung: 250 Kratos-EP)

Silberstufe: 40 legendäre Truhen öffnen (Belohnung: 400 Kratos-EP)

Goldstufe: 50 legendäre Truhen öffnen (Belohnung: 550 Kratos-EP)

Bronzestufe: 20 Truhen öffnen (Belohnung: 100 Kratos-EP)

Silberstufe: 30 Truhen öffnen (Belohnung: 225 Kratos-EP)

Goldstufe: 40 Truhen öffnen (Belohnung: 350 Kratos-EP)

Bronzestufe: 30 Särge öffnen (Belohnung: 100 Kratos-EP)

Silberstufe: 40 Särge öffnen (Belohnung: 225 Kratos-EP)

Goldstufe: 50 Särge öffnen (Belohnung: 350 Kratos-EP)

Bronzestufe: 5x Yggdrasil-Tau sammeln (Belohnung: 250 Kratos-EP)

Silberstufe: 7x Yggdrasil-Tau sammeln (Belohnung: 400 Kratos-EP)

Goldstufe: 9x Yggdrasil-Tau sammeln (Belohnung: 550 Kratos-EP)

Bronzestufe: 30 Zauber sammeln (Belohnung: 400 Kratos-EP)

Silberstufe: 40 Zauber sammeln (Belohnung: 600 Kratos-EP)

Goldstufe: 50 Zauber sammeln (Belohnung: 800 Kratos-EP)

Bronzestufe: 6 Schriftrollen finden (Belohnung: 100 Kratos-EP)

Silberstufe: 9 Schriftrollen finden (Belohnung: 225 Kratos-EP)

Goldstufe: 12 Schriftrollen finden (Belohnung: 350 Kratos-EP)

Bronzestufe: 15 Wissensmarkierungen lesen (Belohnung: 100 Kratos-EP)

Silberstufe: 20 Wissensmarkierungen lesen (Belohnung: 225 Kratos-EP)

Goldstufe: 25 Wissensmarkierungen lesen (Belohnung: 350 Kratos-EP)

Ratataten: Arroganz

Bronzestufe: 30 Gegner einfrieren

Silberstufe: 40 Gegner einfrieren

Goldstufe: 50 Gegner einfrieren

Bronzestufe: 50x parieren

Silberstufe: 75x parieren

Goldstufe: 100x parieren

Bronzestufe: 50 Gegner zerschmettern (Belohnung: 400 Kratos-EP)

Silberstufe: 75 Gegner zerschmettern (Belohnung: 600 Kratos-EP)

Goldstufe: 100 Gegner zerschmettern (Belohnung: 800 Kratos-EP)

Bronzestufe: 150 Gegner enthaupten und zerstückeln (Belohnung: 250 Kratos-EP)

Silberstufe: 200 Gegner enthaupten und zerstückeln (Belohnung: 400 Kratos-EP)

Goldstufe: 250 Gegner enthaupten und zerstückeln (Belohnung: 550 Kratos-EP)

Bronzestufe: 300 Gegner betäuben (Belohnung: 100 Kratos-EP)

Silberstufe: 400 Gegner betäuben (Belohnung: 225 Kratos-EP)

Goldstufe: 500 Gegner betäuben (Belohnung: 350 Kratos-EP)

Bronzestufe: 30 Gegner vergiften (Belohnung: 250 Kratos-EP)

Silberstufe: 40 Gegner vergiften (Belohnung: 400 Kratos-EP)

Goldstufe: 50 Gegner vergiften (Belohnung: 550 Kratos-EP)

Bronzestufe: 30 Gegner schocken (Belohnung: 250 Kratos-EP)

Silberstufe: 40 Gegner schocken (Belohnung: 400 Kratos-EP)

Goldstufe: 50 Gegner schocken (Belohnung: 550 Kratos-EP)

Bronzestufe: 100 Gegner verbrennen (Belohnung: 100 Kratos-EP)

Silberstufe: 150 Gegner verbrennen (Belohnung: 225 Kratos-EP)

Goldstufe: 200 Gegner verbrennen (Belohnung: 350 Kratos-EP)

Ratataten: Bitterkeit

Bronzestufe: 30 Pflanzen in Vanaheim zerstören (Belohnung: 250 Kratos-EP)

Silberstufe: 45 Pflanzen in Vanaheim zerstören (Belohnung: 400 Kratos-EP)

Goldstufe: 60 Pflanzen in Vanaheim zerstören (Belohnung: 550 Kratos-EP)

Bronzestufe: 15 Schallfässer zerschmettern (Belohnung: 250 Kratos-EP)

Silberstufe: 20 Schallfässer zerschmettern (Belohnung: 400 Kratos-EP)

Goldstufe: 25 Schallfässer zerschmettern (Belohnung: 550 Kratos-EP)

Bronzestufe: 30 rote Töpfe zerstören (Belohnung: 100 Kratos-EP)

Silberstufe: 40 rote Töpfe zerstören (Belohnung: 225 Kratos-EP)

Goldstufe: 50 rote Töpfe zerstören (Belohnung: 350 Kratos-EP)

Bronzestufe: 45x Hängebeute zerbrechen (Belohnung: 400 Kratos-EP)

Silberstufe: 60x Hängebeute zerbrechen (Belohnung: 600 Kratos-EP)

Goldstufe: 75x Hängebeute zerbrechen (Belohnung: 800 Kratos-EP)

Bronzestufe: 75 Truhen zerschlagen (Belohnung: 100 Kratos-EP)

Silberstufe: 100 Truhen zerschlagen (Belohnung: 225 Kratos-EP)

Goldstufe: 125 Truhen zerschlagen (Belohnung: 350 Kratos-EP)

Bronzestufe: 5 Irrlichtquellen zerstören (Belohnung: 250 Kratos-EP)

Silberstufe: 10 Irrlichtquellen zerstören (Belohnung: 400 Kratos-EP)

Goldstufe: 15 Irrlichtquellen zerstören (Belohnung: 550 Kratos-EP)

Bronzestufe: 3 Scheusalnester zerstören (Belohnung: 250 Kratos-EP)

Silberstufe: 4 Scheusalnester zerstören (Belohnung: 400 Kratos-EP)

Goldstufe: 5 Scheusalnester zerstören (Belohnung: 550 Kratos-EP)

Bronzestufe: 300 Krüge zerbrechen (Belohnung: 100 Kratos-EP)

Silberstufe: 400 Krüge zerbrechen (Belohnung: 225 Kratos-EP)

Goldstufe: 500 Krüge zerbrechen (Belohnung: 350 Kratos-EP)

Ratataten: Perfektionismus

Bronzestufe: 9 Felsen werfen (Belohnung: 400 Kratos-EP)

Silberstufe: 12 Felsen werfen (Belohnung: 600 Kratos-EP)

Goldstufe: 15 Felsen werfen (Belohnung: 800 Kratos-EP)

Bronzestufe: 5 Bäume zum Schwingen benutzen (Belohnung: 400 Kratos-EP)

Silberstufe: 7 Bäume zum Schwingen benutzen (Belohnung: 600 Kratos-EP)

Goldstufe: 9 Bäume zum Schwingen benutzen (Belohnung: 800 Kratos-EP)

Bronzestufe: 30 Vorsprung-Sturzangriffe ausführen (Belohnung: 100 Kratos-EP)

Silberstufe: 40 Vorsprung-Sturzangriffe ausführen (Belohnung: 225 Kratos-EP)

Goldstufe: 50 Vorsprung-Sturzangriffe ausführen (Belohnung: 350 Kratos-EP)

Bronzestufe: 100x Draupnir-Speer bei betäubten Gegnern einsetzen (Belohnung: 250 Kratos-EP)

Silberstufe: 125x Draupnir-Speer bei betäubten Gegnern einsetzen (Belohnung: 400 Kratos-EP)

Goldstufe: 150x Draupnir-Speer bei betäubten Gegnern einsetzen (Belohnung: 550 Kratos-EP)

Bronzestufe: 100x Chaosklingen bei betäubten Gegnern einsetzen (Belohnung: 250 Kratos-EP)

Silberstufe: 125x Chaosklingen bei betäubten Gegnern einsetzen (Belohnung: 400 Kratos-EP)

Goldstufe: 150x Chaosklingen bei betäubten Gegnern einsetzen (Belohnung: 550 Kratos-EP)

Bronzestufe: 100x Leviathanaxt bei betäubten Gegnern einsetzen (Belohnung: 250 Kratos-EP)

Silberstufe: 125x Leviathanaxt bei betäubten Gegnern einsetzen (Belohnung: 400 Kratos-EP)

Goldstufe: 150x Leviathanaxt bei betäubten Gegnern einsetzen (Belohnung: 550 Kratos-EP)

Bronzestufe: 50x Wut entfesseln (Belohnung: 100 Kratos-EP)

Silberstufe: 75x Wut entfesseln (Belohnung: 225 Kratos-EP)

Goldstufe: 100x Wut entfesseln (Belohnung: 350 Kratos-EP)

Bronzestufe: 100x Runen aktivieren (Belohnung: 100 Kratos-EP)

Silberstufe: 150x Runen aktivieren (Belohnung: 225 Kratos-EP)

Goldstufe: 200x Runen aktivieren (Belohnung: 350 Kratos-EP)

Bronzestufe: 100x Reliquien aktivieren (Belohnung: 100 Kratos-EP)

Silberstufe: 125x Reliquien aktivieren (Belohnung: 225 Kratos-EP)

Goldstufe: 150x Reliquien aktivieren (Belohnung: 350 Kratos-EP)

Gegner

Bronzestufe: 6 Wulver töten (Belohnung: 600 Kratos-EP)

Silberstufe: 10 Wulver töten (Belohnung: 800 Kratos-EP)

Goldstufe: 15 Wulver töten (Belohnung: 1000 Kratos-EP)

Bronzestufe: 3 Wiedergängerinnen töten (Belohnung: 600 Kratos-EP)

Silberstufe: 6 Wiedergängerinnen töten (Belohnung: 800 Kratos-EP)

Goldstufe: 9 Wiedergängerinnen töten (Belohnung: 1000 Kratos-EP)

Bronzestufe: 30 Irrlichter töten (Belohnung: 150 Kratos-EP)

Silberstufe: 50 Irrlichter töten (Belohnung: 300 Kratos-EP)

Goldstufe: 75 Irrlichter töten (Belohnung: 450 Kratos-EP)

Bronzestufe: 2 Trolle töten (Belohnung: 900 Kratos-EP)

Silberstufe: 4 Trolle töten (Belohnung: 1375 Kratos-EP)

Goldstufe: 6 Trolle töten (Belohnung: 2000 Kratos-EP)

Bronzestufe: 3 Springer töten (Belohnung: 600 Kratos-EP)

Silberstufe: 4 Springer töten (Belohnung: 800 Kratos-EP)

Goldstufe: 5 Springer töten (Belohnung: 1000 Kratos-EP)

Bronzestufe: 3 Pirscher töten (Belohnung: 900 Kratos-EP)

Silberstufe: 4 Pirscher töten (Belohnung: 1375 Kratos-EP)

Goldstufe: 5 Pirscher töten (Belohnung: 2000 Kratos-EP)

Bronzestufe: 2 Wyvern töten (Belohnung: 600 Kratos-EP)

Silberstufe: 4 Wyvern töten (Belohnung: 800 Kratos-EP)

Goldstufe: 6 Wyvern töten (Belohnung: 1000 Kratos-EP)

Bronzestufe: 6 Gradungar töten (Belohnung: 600 Kratos-EP)

Silberstufe: 8 Gradungar töten (Belohnung: 800 Kratos-EP)

Goldstufe: 12 Gradungar töten (Belohnung: 1000 Kratos-EP)

Bronzestufe: 30 Gulon töten (Belohnung: 150 Kratos-EP)

Silberstufe: 40 Gulon töten (Belohnung: 300 Kratos-EP)

Goldstufe: 50 Gulon töten (Belohnung: 450 Kratos-EP)

Bronzestufe: 30 Brut und Legion töten (Belohnung: 150 Kratos-EP)

Silberstufe: 60 Brut und Legion töten (Belohnung: 300 Kratos-EP)

Goldstufe: 85 Brut und Legion töten (Belohnung: 450 Kratos-EP)

Bronzestufe: 2 Phantome töten (Belohnung: 900 Kratos-EP)

Silberstufe: 4 Phantome töten (Belohnung: 1375 Kratos-EP)

Goldstufe: 6 Phantome töten (Belohnung: 2000 Kratos-EP)

Bronzestufe: 10 Nykar töten (Belohnung: 150 Kratos-EP)

Silberstufe: 15 Nykar töten (Belohnung: 300 Kratos-EP)

Goldstufe: 20 Nykar töten (Belohnung: 450 Kratos-EP)

Bronzestufe: 30 Lichtalben töten (Belohnung: 250 Kratos-EP)

Silberstufe: 45 Lichtalben töten (Belohnung: 500 Kratos-EP)

Goldstufe: 60 Lichtalben töten (Belohnung: 750 Kratos-EP)

Bronzestufe: 3 Oger töten (Belohnung: 900 Kratos-EP)

Silberstufe: 6 Oger töten (Belohnung: 1375 Kratos-EP)

Goldstufe: 9 Oger töten (Belohnung: 2000 Kratos-EP)

Bronzestufe: 3 Vergessene töten (Belohnung: 900 Kratos-EP)

Silberstufe: 4 Vergessene töten (Belohnung: 1375 Kratos-EP)

Goldstufe: 5 Vergessene töten (Belohnung: 2000 Kratos-EP)

Bronzestufe: 5 Geister töten (Belohnung: 600 Kratos-EP)

Silberstufe: 7 Geister töten (Belohnung: 800 Kratos-EP)

Goldstufe: 10 Geister töten (Belohnung: 1000 Kratos-EP)

Bronzestufe: 30 Nachtmahre töten (Belohnung: 150 Kratos-EP)

Silberstufe: 50 Nachtmahre töten (Belohnung: 300 Kratos-EP)

Goldstufe: 75 Nachtmahre töten (Belohnung: 450 Kratos-EP)

Bronzestufe: 20 Schatten töten (Belohnung: 250 Kratos-EP)

Silberstufe: 30 Schatten töten (Belohnung: 500 Kratos-EP)

Goldstufe: 40 Schatten töten (Belohnung: 750 Kratos-EP)

Bronzestufe: 100 Einherjar töten (Belohnung: 250 Kratos-EP)

Silberstufe: 125 Einherjar töten (Belohnung: 500 Kratos-EP)

Goldstufe: 150 Einherjar töten (Belohnung: 750 Kratos-EP)

Bronzestufe: 100 Draugar töten (Belohnung: 250 Kratos-EP)

Silberstufe: 125 Draugar töten (Belohnung: 500 Kratos-EP)

Goldstufe: 150 Draugar töten (Belohnung: 750 Kratos-EP)

Bronzestufe: 1 Landdrachen töten (Belohnung: 900 Kratos-EP)

Silberstufe: 2 Landdrachen töten (Belohnung: 1375 Kratos-EP)

Goldstufe: 3 Landdrachen töten (Belohnung: 2000 Kratos-EP)

Bronzestufe: 3 Drachen töten (Belohnung: 900 Kratos-EP)

Silberstufe: 4 Drachen töten (Belohnung: 1375 Kratos-EP)

Goldstufe: 5 Drachen töten (Belohnung: 2000 Kratos-EP)

Bronzestufe: 4 Dreki töten (Belohnung: 900 Kratos-EP)

Silberstufe: 6 Dreki töten (Belohnung: 1375 Kratos-EP)

Goldstufe: 8 Dreki töten (Belohnung: 2000 Kratos-EP)

Bronzestufe: 20 Dunkelalben töten (Belohnung: 250 Kratos-EP)

Silberstufe: 30 Dunkelalben töten (Belohnung: 500 Kratos-EP)

Goldstufe: 40 Dunkelalben töten (Belohnung: 750 Kratos-EP)

Bronzestufe: 125 Scheusale töten (Belohnung: 150 Kratos-EP)

Silberstufe: 150 Scheusale töten (Belohnung: 300 Kratos-EP)

Goldstufe: 200 Scheusale töten (Belohnung: 450 Kratos-EP)

Bronzestufe: 3 Tatzelwürmer töten (Belohnung: 150 Kratos-EP)

Silberstufe: 6 Tatzelwürmer töten (Belohnung: 300 Kratos-EP)

Goldstufe: 9 Tatzelwürmer töten (Belohnung: 450 Kratos-EP)

Bronzestufe: 125 Grimme töten (Belohnung: 250 Kratos-EP)

Silberstufe: 150 Grimme töten (Belohnung: 500 Kratos-EP)

Goldstufe: 200 Grimme töten (Belohnung: 750 Kratos-EP)

Bronzestufe: 5 Viken töten (Belohnung: 600 Kratos-EP)

Silberstufe: 7 Viken töten (Belohnung: 800 Kratos-EP)

Goldstufe: 10 Viken töten (Belohnung: 1000 Kratos-EP)

Bronzestufe: 100 Räuber töten (Belohnung: 250 Kratos-EP)

Silberstufe: 125 Räuber töten (Belohnung: 500 Kratos-EP)

Goldstufe: 150 Räuber töten (Belohnung: 750 Kratos-EP)

Bronzestufe: 80 Häscher töten (Belohnung: 250 Kratos-EP)

Silberstufe: 100 Häscher töten (Belohnung: 500 Kratos-EP)

Goldstufe: 120 Häscher töten (Belohnung: 750 Kratos-EP)